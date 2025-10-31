Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto del actual estado del Spotify Camp Nou. AFP

El Barça regresará al Camp Nou con un entrenamiento a puerta abierta

El próximo viernes 7 de noviembre el feudo culé reabrirá y se someterá a una primera prueba para la comprobación de su estado

David Hernández

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:55

Comenta

Dos largos años han tenido que esperar los aficionados y jugadores del Barça para regresar al Spotify Camp Nou. El club anunció este viernes finalmente ... su reapertura, que se dará mediante un entrenamiento a puertas abiertas el próximo día 7. Esta ansiada vuelta lleva un año de retraso según la previsión inicial de las obras. El Camp Nou supera la primera fase de su remodelación y se adentrará en la segunda, que pretende ampliar el aforo hasta las 105.000 localidades. Mientras se desarrolla la ampliación, el uso del estadio estará limitado como le sucedió al Real Madrid en la temporada posterior a la pandemia, en la que apenas contaban con 50.000 aficionados en el Santiago Bernabéu.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

