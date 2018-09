Jornada 5 El Barça, a por el pleno de 15 puntos Lanzado por los resultados, aunque criticado por el juego, recibe al peligroso Girona con Messi inspirado y recién afeitado P. RÍOS Barcelona Domingo, 23 septiembre 2018, 00:01

El Barça busca la quinta victoria consecutiva para firmar un arranque de Liga perfecto. De hecho, añadiendo el triunfo en la Supercopa ante el Sevilla y el 4-0 europeo contra el PSV hacía casi 60 años que no ganaba sus primeros siete partidos oficiales. Si suma los tres puntos en el Camp Nou frente al Girona la racha ya será de ocho. La serie exitosa contrasta con las críticas al juego, con algunas lagunas defensivas en cada encuentro y menos fluidez de lo habitual. Valverde no le da importancia.

«Si hacemos 87 minutos buenos, pero en los tres últimos concedemos alguna ocasión o fallamos pases ya sé lo que nos recordarán», señaló el técnico, algo harto de la exigencia del entorno, que no valora el liderato del equipo, aunque no tanto como para no renovar por ello. «Tengo un año opcional, pero no sé qué pasara», dijo.

Por primera vez esta temporada, una vez superadas las lesiones de Malcom, Samper y Denis Suárez y con Aleñá ya en el primer equipo a todos los efectos, Valverde tuvo que hacer cinco descartes. Aunque hace semanas que se habla de rotaciones, no acaban de llegar salvo en contadas ocasiones. En la lista, apenas novedades. Volvió Denis y se quedó fuera Rafinha, titular en Anoeta, junto a Vermaelen, Aleñá, Samper y Malcom.

Leo Messi, con la barba afeitada dos años después, será una vez más el protagonista por el estado de forma que atraviesa, especialmente en el Camp Nou, donde ha marcado siete goles en los tres partidos que ha disputado. Dos contra Alavés (3-0) y Huesca (8-2) y tres ante el PSV (4-0). De hecho, lejos de su estadio no ha visto portería.

El Girona llega con la lección aprendida de la pasada temporada, cuando encajó un 6-1 en su primera visita oficial al Camp Nou, prácticamente con los mismos jugadores, pero con otro entrenador. Pablo Machín se fue al Sevilla y llegó un ex jugador y ex técnico azulgrana como Eusebio Sacristán, que conoce a la perfección todo lo culé. «Es difícil hacer daño al Barça, pero jugando con determinación en el fútbol todo es posible. Y lo del año pasado puede ser una buena experiencia para saber qué tienen que mejorar», apuntó.

Son baja los lesionados Mójica y Planas, mientras que se quedan fuera por decisión técnica Choco Lozano y Jonás Ramalho. Tras dos triunfos consecutivos ante Villarreal (0-1) y Celta (3-2), el Girona repetirá con defensa de tres y carrileros largos como Pedro Porro y Aday. Stuani, autor de 21 goles en la pasada Liga, ya lleva tres y es la amenaza en el Camp Nou.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Girona: Bono; Bernardo, Alcalá, Juanpe; Pedro Porro, Pere Pons, Granel, Borja, Aday; Stuani y Portu

Árbitro: Gil Manzano (Colegio Extremeño).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 20.45 h. (Movistar Partidazo).