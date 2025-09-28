Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Militao se interesa por el estado físico de Carvajal en un lance del derbi celebrado el sábado. Javier Soriano (Afp)
Análisis

Las bajas de Carvajal y Militao agudizan las penas del Real Madrid

El lateral estará un mes alejado de los terrenos de juego por una dolencia en el sóleo y el central tampoco viaja a Almaty para recuperarse del golpe que sufrió en el derbi

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 16:43

Como a perro flaco todo son pulgas, al Real Madrid se le sumaron nuevos problemas este domingo que vienen a agudizar las penas que le ... provocó al conjunto de Xabi Alonso la estrepitosa derrota que sufrió el sábado a manos del Atlético en un derbi para la historia celebrado en el Metropolitano. Por si fuera poca humillación el 5-2 encajado frente a su gran rival de la capital de España en un partido que vino a demostrar que el proyecto del preparador guipuzcoano aún está tierno para ofrecer las garantías esperadas en citas de altos vuelos, los blancos pusieron rumbo a Kazajistán con la defensa en cuadro a consecuencia de la lesión que sufrió Dani Carvajal en el feudo rojiblanco y el golpe que recibió Éder Militao en una pugna con Alexander Sorloth y que obligó al central a quedarse en casa por precaución.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un trabajador de 59 años en una fábrica de ladrillos del Suspiro del Moro
  2. 2 Horario y recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias
  3. 3 Las probabilidades de lluvia en la procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    Nuevo derrumbe en el cerro de Beas de Guadix: «Ha sido como un terremoto»
  5. 5 Las esponjas jabonosas que van de Pinos Puente a los Mercadona de toda España
  6. 6

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  7. 7 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  8. 8 El pueblo de Granada que mantiene en pie la orujera de principios de siglo pasado
  9. 9 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  10. 10

    Un brindis en Armilla por la alegría

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las bajas de Carvajal y Militao agudizan las penas del Real Madrid

Las bajas de Carvajal y Militao agudizan las penas del Real Madrid