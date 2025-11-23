Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Atlético celebran el tanto ante el Getafe. Efe
Jornada 13

El Atlético pica piedra para asaltar el Coliseum

Un tanto en propia puerta de Domingos Duarte sentenció a un Getafe que hizo sentir muy incómodos a los del Cholo Simeone, pero que superaron la trampa de Bordalás

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

El Atlético reafirma su racha. Tras un comienzo lleno de dudas, los del Cholo Simeone suman su quinta victoria consecutiva en Liga, metiendo una marcha ... más para seguir su persecución al líder. El conjunto colchonero asaltó el Coliseum en un partido durísimo, con un Koke eterno, que alcanzó su partido 700 como rojiblanco, para tomarse la revancha de la derrota de la temporada pasada que inició el final de todas las posibilidades de levantar un título.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

