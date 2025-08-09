El Atlético despeja las dudas y vence al Newcastle

Cristián Ramón Cobos Madrid Sábado, 9 de agosto 2025, 19:05 Comenta Compartir

A la tercera fue la vencida. Tras caer frente al Oporto y empatar contra el Rayo Vallecano, el Atlético ha conseguido su primera victoria de la pretemporada después de ganar al Newcastle por 0-2, con los goles de Julián Álvarez y Griezmann en la segunda parte. De esta manera, los del Cholo superan una prueba exigente y consiguen despejar las dudas que podrían haber surgido durante los partidos previos, dando muestras de lo que podría ser el primer equipo titular de la temporada y dejando buenas señales de lo que está por venir con las caras nuevas.

Este tercer encuentro y último de pretemporada se convertía en el gran ensayo para el Atleti de cara tanto al debut liguero en Cornellà frente al Espanyol, el próximo domingo 17, como para la Champions. Enfrente un Newcastle que aunque parece que no ha movido todas las fichas del mercado, ya que a día de hoy sigue rechazando ofertas de más de 120 millones por el delantero Isak, muestra el músculo de la Premier. Su único gran fichaje ha sido por 60 millones el del sueco Elanga, una pesadilla para Ruggeri en la primera mitad.

Simeone planteó el exigente set con la idea para dotar de más minutos el once titular que tiene en la cabeza, a excepción de Barrios por lesión y con cinco fichajes incluidos. Sin mucho tiempo para asimilar las ideas y los conceptos del técnico argentino, ni para llegar en un estado de forma óptimo, Baena, Cardoso, Hancko, Ruggeri y Almada entran en un equipo que completan Oblak, Le Normand, Llorente, Gallagher, Giuliano y Julián.

Pese a estas condiciones, el Atlético comenzó con el ritmo y la intensidad que caracteriza al conjunto madrileño, con una presión alta pero con unas imprecisiones con balón características de los partidos de pretemporada. Los del Cholo buscaban llevar la iniciativa, pero el Newcastle generaba más peligro cuando conseguía salir a la contra de la mano de Elanga, que que ponía en tensión a la defensa rojiblanca.

Almada, más cerca de la creación, fue el más participativo durante la primera mitad, pero no conseguía abrir las líneas que el conjunto inglés plantaba muy cerca del portero, lo que impedía contactar con un Baena que partía más pegado a Julián, pero con mucha libertad de movimiento por la zona alta.

Cuando sí apareció el español, conectó en primer lugar con Giuliano y luego con Ruggeri, pero ninguno fue capaz de acertar en el disparo. Sin embargo, los de Howe se fueron creciendo con el paso del tiempo y tuvieron las más claras al filo del descanso, tras una falta cerca del borde del área lanzada por Trippier, un viejo conocido por la afición española, y después dos remates de cabeza de Joelinton, que aprovechó la fragilidad defensiva.

En la segunda parte, el Newcastle arrancó con las mismas buenas sensaciones con las que acabó la primera, pero fue el Atlético el que golpeó primero tras una contra letal que culminó Julián, después de un centro exquisito por parte de Baena. Esto le dio alas a los del Cholo, que cambiaron la dinámica del partido. Incluso volvieron a ver portería a los pocos minutos por parte de Cardoso, pero la acción quedó anulada por fuera de juego previo de Llorente. Hancko pudo duplicar la renta, pero cuando se plantaba solo frente a Pope después de un error grosero de Livramento, se le notó al central que no estaba en una posición natural y perdió la posibilidad.

Cambio completo del equipo

Cuando mejor estaba el Atlético después de haber conseguido adelantarse y volver a tener un dominio, el Cholo cambió al equipo al completo para conseguir repartir cargas físicas y puso sobre el césped un elenco que mezclaba la juventud de Jano, Taufik o de Pubill con la experiencia de Griezmann o de Koke. De hecho, el propio francés aprovechó uno de los primeros balones que tocó en el partido para hacer el 0-2 ampliando la distancia del marcador y mostrando la calidad que todavía tiene en sus botas.

El partido entró en otro rumbo y el Atlético supo mantener el control y hacer desconectar a los jugadores con más peligro del Newcastle. No hay mejor manera de terminar una pretemporada que con un buen resultado ante un rival de mayor exigencia que jugará la próxima edición de la Premier. El Cholo va encajando las piezas después de un verano de muchos movimientos. Hasta la fecha ya han llegado seis caras nuevas está muy cerca la incorporación del italiano Raspadori, delantero procedente del Nápoles.