Araujo rescata al Barça sobre la bocina

Daniel Panero Sábado, 18 de octubre 2025, 18:47 Comenta Compartir

El Barça logró este sábado más que tres puntos. El conjunto de Hansi Flick se impuso por 2-1 al Girona en un partido en el que se movió en el alambre y en el que ganó con el coraje que no tuvo en el Pizjuán. Adelantó Pedri a los culés, empató de espectacular chilena Witsel y, cuando todo eran dudas a una semana del clásico, apareció Araujo sobre la bocina para sumar una victoria vital, recuperar el liderato y meter presión al Real Madrid.

Y eso que el inicio de partido parecía un camino de rosas para los azulgranas. Flick introdujo cambios, con Casadó junto a Pedri en la base, con Toni Fernández de ariete y, sobre todo, con Frenkie de Jong en la mediapunta. El neerlandés tenía la misión de dar continuidad al juego y de ajustar la presión en campo contrario, esa que tanto falló en la última jornada en feudo hispalense. Ese plan le salió a Flick a las mil maravillas en el inicio. Frenkie mordió tras pérdida y ahí se empezó a fraguar un asedio del que no se iba a poder zafar de ninguna manera el Girona, incapaz de salir de su propio terreno de juego.

Fue así desde el minuto uno. Pitó Gil Manzano y el Barça empezó a masticar y masticar hasta que el Girona estuvo blandito, listo para ser engullido. Amenazaron los culés con dos internadas de Lamine Yamal y Rashford y finalmente el gol llegó casi por aplastamiento cuando Pedri llegó al área y dio hasta seis toques antes de definir suave y ajustado a la cepa del poste. Fue la consecuencia lógica a un arranque arrollador de los locales y a un inicio tímido de los de Míchel, que acusaron el miedo escénico en los primeros instantes.

Barcelona Szczesny, Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, min. 76), Casadó (Araujo, min. 82), Frenkie de Jong, Pedri (Christensen, min. 64), Lamine Yamal (Bardghji, min. 64), Toni Fernández (Fermín, min. 46) y Rashford. 2 - 1 Girona Gazzaniga, Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno, Arnau (Kourouma, min. 80), Witsel, Portu (Tsygankov, min. 63), Joel Roca (Asprilla, min. 69), Bryan Gil (Solís, min. 63) y Vanat (Stuani, min. 69). Goles: 1-0: min. 13, Pedri. 1-1: min. 20, Witsel. 2-1: min. 90+4, Araujo.

Árbitro: Jesús Gil (Comité Extremeño).

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Lluis Companys ante 43.172 espectadores.

Sin embargo, fueron fuegos artificiales de un Barcelona que mostró sus carencias tan pronto como dejó de fructificar la presión en campo rival. El Girona salió de la cueva y encontró espacios en campo abierto. Así forzó un saque de esquina que acabó con un gol soberbio de chilena de Witsel y así tuvo varias ocasiones clarísimas en las que Szczesny y el poste evitaron la remontada. El ambiente, el partido y la cara de Flick habían cambiado y esa sensación extraña ya no se iba marchar antes del descanso. El encuentro se convirtió en un intercambio de golpes en el que Rashford estrelló un balón en el travesaño y en el que el Girona perdonó tres mano a mano que provocaron los priomeros silbidos del Lluis Companys.

Tras la reanudación, Flick añadió mordiente con el regreso de Fermín. El onubense se instaló en el sector izquierdo y desde ahí, a pierna cambiada, comenzó a hacer las suyas. Hasta en tres ocasiones puso a prueba a Gazzaniga desde fuera del área en un arreón que sirvió para que, ahora sí, el Girona cediera metros. Fue ahí cuando el técnico alemán retiró para dosificar minutos a Pedri y Lamine Yamal y dio el testigo a Christensen y Bardghji. El sueco se mostró muy participativo, fue capaz de ensanchar el campo y hasta regaló un balón medido a Rashford, que no tuvo su día de cara a portería.

El atacante inglés lo intentó de todas las maneras posibles, pero unas veces la falta de puntería, otras el larguero y otras un inspirado Gazzaniga, le privaron de seguir con su buena racha. Tampoco tuvo fortuna el Barça en un gol anulado a Cubarsí por falta previa de Eric García y, con más corazón que cabeza, Flick dio entrada como '9' a Araujo para los instantes finales. El Barça intensificó los envíos al área, se frustró, Flick fue expulsado por protestar y, con todo perdido, el fútbol tuvo la última palabra. Como si fuera Alexanco o Gerard Piqué, pero no de cabeza sino con el pie, Araujo llegó al área como una exhalación y marcó sobre la bocina para rescatar al campeón e insuflar un chute de adrenalina a una semana del clásico.