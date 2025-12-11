Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Momento en el que el colegiado paró el derbi sevillano por el lanzamiento de objetos. Efe

Antiviolencia propone cerrar un mes el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

La Comisión quiere este duro castigo por lo ocurrido en el el pasado derbi sevillano y propone multas de diversa cuantía tanto al Sevilla como al Betis

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 11 de diciembre 2025, 17:08

Comenta

Lo ocurrido en el último derbi sevillano sigue dando que hablar, y ahora la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la ... Intolerancia en el Deporte ha puesto sobre la mesa medidas contundentes contra el Sevilla. La Comisión ha planteado el cierre durante un mes del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y una multa de 120.000 euros al club hispalense por los incidentes ocurridos en el derbi frente al Betis del pasado 30 de noviembre, cuando desde un fondo se produjeron los lanzamientos de mecheros y botellas en los últimos minutos del partido, que provocaron la suspensión del encuentro durante unos minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  3. 3 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  6. 6 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  7. 7

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla
  8. 8 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  9. 9 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  10. 10

    El Granada CF cierra sus cuentas anuales con un déficit de ocho millones

Publicidad

24.0.520974447Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antiviolencia propone cerrar un mes el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Antiviolencia propone cerrar un mes el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán