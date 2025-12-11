Antiviolencia propone cerrar un mes el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Lo ocurrido en el último derbi sevillano sigue dando que hablar, y ahora la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la ... Intolerancia en el Deporte ha puesto sobre la mesa medidas contundentes contra el Sevilla. La Comisión ha planteado el cierre durante un mes del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y una multa de 120.000 euros al club hispalense por los incidentes ocurridos en el derbi frente al Betis del pasado 30 de noviembre, cuando desde un fondo se produjeron los lanzamientos de mecheros y botellas en los últimos minutos del partido, que provocaron la suspensión del encuentro durante unos minutos.

En el comunicado difundido este jueves, se detalla que el expediente de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional recoge abundantes pruebas sobre el lanzamiento de objetos al terreno de juego y la presencia de pancartas que incitaban al odio o vinculadas a grupos radicales como Biris Norte o Bukaneros.

La nota subraya, además, que la Ley 19/2007, de 11 de julio, prohíbe de forma explícita ofrecer «promoción o apoyo» a colectivos ultras. No obstante, el derbi arrancó con un gran tifo en homenaje a los Biris por su 50 aniversario, desplegado en uno de los fondos del Sánchez-Pizjuán.

Según el expediente, esta pancarta, que cubría todo el fondo del estadio, no coincidía con el diseño previamente comunicado por el club para su autorización. Aunque el coordinador de seguridad había advertido de su posible relación con el grupo radical, el Sevilla lo negó. Sin embargo, los propios ultras terminaron reivindicando públicamente la autoría del tifo en redes sociales.

70.000 euros en multas

El informe también apunta a la aparición de otras pancartas incitadoras del odio en la grada. Entre ellas, una que hacía referencia a la reyerta previa al partido protagonizada por las calles de Sevilla por miembros de Biris Norte, Supporters y United Family, un enfrentamiento que continúa bajo investigación de la Policía Nacional.

Hay que recordar que la semana pasada el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (FEF) ordenó el cierre parcial del estadio del Sevilla durante tres partidos por estos mismo incidentes, además de una sanción de 45.000 euros. La clausura sería en los sectores que conforman el 'Fondo norte' desde los que se produjeron los lanzamientos de objetos.

La Comisión propone igualmente sanciones de 40.000 euros al Sevilla y 30.000 euros al Betis por incumplir las medidas de seguridad en los entrenamientos abiertos al público antes del derbi. En ambos recintos se detectó el uso de bengalas y botes de humo, elementos prohibidos por el riesgo que suponen. La diferencia en la cuantía de las multas responde al mayor número de botes de humo aparecidos en las gradas sevillistas.