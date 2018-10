Jornada 8 Abelardo: «Esta victoria la celebran más los chavales, pero ha habido otras que han significado más» Abelardo celebrando la victoria ante el Real Madrid / EFE El técnico gijonés quitó importancia a la victoria y destacó el excelente trabajo del equipo así como la necesidad de «seguir trabajando con la misma igualdad» COLPISA/AFP Madrid Sábado, 6 octubre 2018, 21:48

En una noche histórica para el Alavés, tras más de 80 años sin ganar al Real Madrid, Abelardo Fernández alabó el gran trabajo del equipo. «Hemos hecho un partidazo. Hemos empezado un poco dubitativos y el Madrid ha hecho acercamientos peligrosos. Pero el equipo ha hecho un trabajo fantástico a nivel ofensivo y defensivo. Hemos interpretado muy bien las salidas a la contra que nos podia conceder el Madrid y a nivel defensivo hemos estado espectaculares, con unas ayudas maravillosas, sin dejar que el equipo filtrase pases por dentro», reconoció el preparador.

También dio importancia a la buena imagen mostrada por el equipo tras el mal resultado cosechado en tierras valencianas. «Me voy muy contento, porque después del otro día en Valencia hicimos un mal partido. Hemos analizado muchas cosas y por encima del resultado, la imagen era lo que mas me preocupaba y hoy hemos visto a un Alavés intenso, dinámico, con unas ayudas tremendas, con verticalidad. Este es el equipo que a todos nos gusta ver y a mí en particular», afirmó.

Además, Abelardo otorgó relevancia a la excelente relación entre los jugadores, llegando a afirmar que su unión era «terrible». También destacó la importancia de ir sumando poco a poco y de llevar ya un bagaje tan positivo en tan pocas jornadas. «Las cosas han salido fenomenal desde que estoy aquí pero el mérito es de los jugadores. La unión es terrible entre ellos, a nivel personal y profesional. Esta victoria nos deja 14 puntos, algo increíble en tan solo 8 partidos y a esta altura de temporada», dijo.

Tanto es así, que el conjunto vitoriano va en estos momentos -a falta de que el Barcelona juegue en Valencia- y colíder de la Liga. En cambio, esta lucha por las primeras posiciones no es algo prioritario para el entrenador, que prefiere asegurar la permanencia y poder respirar más tranquilos que la temporada pasada. «Que vayamos colíderes no me preocupa, es el equipo con el 16º presupuesto de la categoría, estar donde estamos es un sueño pero nuestra pelea no es estar ahí arriba. Todo está muy igualado y pienso que la permanencia va a estar más complicada este año», expresó Abelardo.

Una victoria muy especial, aunque el técnico también se acordó de otros momentos importantes en su trayectoria profesional. «No he tenido muchas victorias, pero me acuerdo de varias...las dos con el Sporting en el Villamarín o contra el Girona el año pasado, por lo que significaba, porque nos demostraba que podíamos salvarnos», se sinceró. Tres puntos que siempre recordarán los más jóvenes que acudieron aquella noche a Mendizorrotza. «Esta victoria la celebran más los chavales», bromeó el preparador que destacó la importancia de «seguir trabajando con la misma humildad».