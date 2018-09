Jornada 1 El rey de la Europa League vuelve a su feudo Machín, durante un partido. / AFP El Sevilla recibe al Standard de Lieja en el primer encuentro de la fase de grupos con el objetivo de cosechar esta temporada los mismos éxitos que en ediciones anteriores LUIS F. GAGO Jueves, 20 septiembre 2018, 07:57

Después de tres eliminatorias solventadas con gran lucidez, el Sevilla vuelve a la competición que le dio la gloria en el viejo continente. Se enfrenta este jueves al Standard de Lieja en el primer encuentro de la fase de grupos de la nueva temporada que espera concluya como en las últimas ediciones, con los hispalenses alzando el título de campeón. Es el rival a batir de hecho porque es el equipo que mejor ranking de la UEFA tiene de las decenas de equipos en liza en este primer tramo de la competición. Con sus cinco copas europeas como carta de presentación en el currículum se presenta una noche más un Sevilla dispuesto a todo para contentar a su afición ante un equipo belga que también está en horas bajas, sobre todo después de haber caído en la previa de la Champions ante el Ajax y tener que conformarse con el segundo plato a nivel continental.

Para los de Nervión no será fácil, toda vez que vienen de dos derrotas ligueras consecutivas en las que además el famoso VAR no les ha ayudado demasiado a impartir justicia. En la Europa League no habrá este año videoarbitraje y de ahí que el entrenador Pablo Machín espera que sólo se hable de fútbol. «Confío en nosotros y también en nuestras posibilidades, porque tenemos que ser los favoritos en cada encuentro que disputemos», aseveró el técnico soriano, al que no le preocupan los malos resultados ni el juego pobre desplegado por sus hombres en determinadas fases de los choques. «Mi sistema no es negociable, porque me ha ido muy bien hasta ahora y los jugadores también creen que es posible sacarle más rendimientos. Ahora sólo podemos tener paciencia y saber que los resultados llegarán», afirmó Machín con rotundidad ante las críticas que arreciaron el fin de semana.

Uno de sus hombres clave en ese sistema que plantea el exentrenador del Girona y que ha ido de menos a más es Sarabia. Para el madrileño el encuentro contra los belgas es una oportunidad de dar un paso hacia delante de la toda la plantilla, dispuesta a enmendar un inicio de campaña con demasiados altibajos. «Sabemos de la importancia de este duelo para la afición, que se merece recibir una pequeña alegría tras las derrotas en el derbi y la última en casa», confirmó el extremo, que estuvo cerca de marcharse este verano por su gran pretemporada, aunque su rendimiento ha bajado enteros en las últimas semanas, quizá debido a la falta de descanso, como también le ha pasado a otros compañeros, otra de las críticas lanzadas hacia el técnico de los hispalenses.

Ante el Standard, que también ha sufrido varios varapalos en su competición doméstica, se verá si el toque de atención a la plantilla que fue silbada por parte de la afición en el duelo frente al Getafe, con algunos jugadores señalados, sirve de acicate para un equipo que tiene en la Europa League una oportunidad de seguir poniendo muecas en la historia sevillista.

Alineaciones probables

Sevilla: Vacilik, Navas, Gnagnon, Sergi Gómez, Kjaer, Arana, Banega, Amadou, Vázquez, André Silva, Ben Yedder o Promes.

Standard de Lieja: Gillet, Reginal, Zinho, Collins, Kosanic, Carlinhos, Martin, Bokadi, M'poku, Djenepo y Sá.

Árbitro: Gediminas Mazeika (Lituania).

Estadio y horario: Sánchez Pizjuán. 18:55 h. (Gol).