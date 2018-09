Jornada 1 El Olympiacos mide la vuelta del Betis a la Europa League Setién y Francis, durante un partido. / EFE El equipo andaluz vuelve a jugar un partido de competición europea contra el exigente equipo griego JACOBO CASTRO Jueves, 20 septiembre 2018, 07:54

1645 días después, el Betis vuelve a jugar competición europea. Muy lejos, más de cuatro años atrás, queda aquel penalti fallado por Nono que hizo que los béticos quedasen eliminados de la Europa League ante el Sevilla después de desaprovechar una ventaja de 0-2 cosechada en el partido de ida. Aquella temporada acabó siendo una de las peores de la historia verdiblanca, con un descenso a segunda división y con la lucha por la propiedad del club en los juzgados. Casi un lustro después, el Betis regresa a Europa, y lo hace con más fuerza que nunca.

Mucho han cambiado las cosas en el Benito Villamarín desde aquel 21 de Marzo de 2014. Tanto que en la plantilla bética no queda ni un sólo superviviente de aquel encuentro. El Betis ha pegado un cambio radical en los últimos tres años, tanto en el campo como en los despachos. Tras bajar, sólo hizo falta un año para volver a la élite. Con la directiva de Ángel Haro al mando y la llegada de Setién en 2017, el equipo recuperó la estabilidad institucional y consiguió tener en una idea de juego y una identidad en el terreno de juego. El método del cántabro finalmente fue efectivo, y llevó al conjunto verdiblanco al sexto puesto de la Liga. Ahora, toca testear su modelo en una competición de la que el máximo rival, el Sevilla, presume de ser dueño. El desafío no puede tener más alicientes.

Sin embargo, mucho habrá que esperar para un posible enfrentamiento con el Sevilla. Primero, como mínimo, toca superar un grupo de los más complicados de la competición. Olympiacos y Milan, además del modesto Dudelange, de la liga de Luxemburgo, se cruzarán con los béticos en el camino hacia dieciseisavos de final. Una senda muy enrevesada que, para empezar, presenta un reto a lo grande: visitar el Georgios Karaiskakis. El Olympiacos será el primer rival de los de Quique Setién este jueves a las nueve de la noche. Un equipo acostumbrado a la Champions y que, por primera vez desde 2010, no llegó a la Europa League a través de la Liga de Campeones. El reto es mayúsculo, teniendo en cuenta además, lo complicado del estadio griego, una auténtica caldera, donde en este siglo sólo Valencia y Levante, como representantes españoles, han logrado ganar. Se quedaron sin victoria Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona entre otros.

En el plano deportivo, Setién cuenta con dos importantes bajas. Feddal y William Carvalho, básicos en defensa y centro del campo, se cayeron de la convocatoria para este encuentro. Una citación con 21 jugadores, en la que habrá que hacer tres descartes y en la que destacan la entrada de los canteranos Dani Rebollo, portero, y Miguel Rodríguez, defensa. En cuanto a la alineación, se esperan rotaciones por parte del técnico cántabro. Joel Robles podría sustituir a Pau López en la portería, Barragán daría descanso a Francis en el lateral derecho, Joaquín y Lo Celso formarían en medio campo y Loren o Sergio León ocuparían el lugar de Sanabria en la punta de ataque.

Por parte de los griegos, los nombres ya no son tan atractivos como en el pasado. Lejos quedan los Rivaldo, Karembeu, Kovacevic o Saviola. Sin embargo, aunque el perfil ahora es más bajo, siguen manteniendo su gusto por grandes jugadores en los últimos momentos de su carrera. Es el caso de Yayá Touré, que jugó en sus inicios en el conjunto griego, y que este verano ha regresado, aunque no estará contra el Betis. Otro con el que no podrá contar Pedro Martins, el técnico, es un exbético, Matias Nahuel. Sí que podrán ser de la partida otros jugadores conocidos por la afición española como Guillherme y Roderick, ambos ex del Deportivo de la Coruña, y Guerrero, ex del Leganés y Sporting de Gijón.

Alineaciones probables

Olympiacos: Yanniotis, Tsimikas, Elabdellaui, Vukovic, Meriah, Camará, Bujalakis, Fortunis, Jristópulos, Podense, Guerrero.

Real Betis: Pau López; Barragán, Mandi, Bartra, Sidnei, Júnior; Joaquín, Guardado, Lo Celso, Inui; y Sergio León.

Árbitro: Daniel Stefanski (Polonia).

Estadio: Yeoryios Karaiskakis.

Hora: 21.00 (19.00 GMT, 22.00 hora local).