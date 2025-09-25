El Celta reacciona tarde en su retorno europeo

José Manuel Andrés Madrid Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:10 Comenta Compartir

El Celta volvió a catar las mieles de la competición europea más de ocho años después, pero deberá esperar para puntuar de nuevo en el Viejo Continente después de la derrota ante el Stuttgart, cuya superioridad durante buena parte del partido tradujeron al marcador los goles de Bouanani y El Khannouss, capaces de reducir la meritoria resistencia gallega previa al descanso, diluida por completo tras la pausa. La reacción celeste, tardía, permitió el gol de Borja Iglesias, que dotó de emoción al tramo final del encuentro pero acabó por ser insuficiente.

Un debut europeo en la siempre difícil Alemania ya se perfilaba complicado para un Celta cuya última experiencia continental databa de la histórica semifinal de la Europa League en la campaña 2016-17, en la que rozó la hazaña ante el poderoso Manchester United de José Mourinho, a la postre campeón de aquella edición de la segunda competición europea.

Pese a la larga ausencia y la intimidante atmósfera del MHPArena, el cuadro gallego fue el primero en amenazar la puerta del Stuttgart, equipo de Champions la pasada campaña, con un intento muy lejano del capitán Iago Aspas, animado por la salida en falso del portero Nübel.

El equipo de Claudio Giráldez cedió sin embargo el balón al cuadro germano, que dio la primera pista sobre su peligro con el testarazo a bocajarro del español Chema Andrés, rechazado por Radu para preservar la igualada antes del remate alto de Leweling.

Con el paso de los minutos, el Stuttgart fue cercando el área celeste, pero el Celta aguantó sólido, bien replegado, sin que el aparente control alemán antes del descanso generase ocasiones reseñables, más allá de un disparo lejano de Assignon, principal dolor de cabeza celtiña, desviado por Radu.

Una marcha más

El Stuttgart metió una marcha más tras la pausa, con el Celta encerrado en su área para preservar el valioso empate. Demasiado sufrimiento como para sobrevivir a una segunda parte entera, tanto que el entramado gallego lo derribó a las primeras de cambio Bouanani, preciso en la definición por encima de Radu tras el pase en largo de Nübel, guardameta y asistente.

Obligado a cambiar radicalmente su propuesta, el equipo de Giráldez se vio impotente ante el empuje del Stuttgart, al que el tanto no restó un ápice de intensidad, sino que redobló la apuesta para tratar de encarrilar el partido cuanto antes.

Para nada cambió el decorado del partido, una malísima noticia para el conjunto español, más habituado a manejar el balón y definitivamente tocado con el tanto de El Khannouss, inapelable en el disparo desde la frontal del área, seco, abajo, imposible para Radu. Con el duelo bastante encarrilado, el Stuttgart se dio por satisfecho y el Celta, sin amenaza de cara a la puerta rival hasta entonces, al menos logró darle emoción al duelo. Lo consiguió el postrero tanto de Borja Iglesias, finalmente insuficiente para evitar el tropiezo celtiña en el retorno a Europa.