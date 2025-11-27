Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Óscar Mingueza, durante la celebración de un tanto del Ludogorets. Efe
Jornada 5

El Celta se pega un batacazo en Bulgaria

Los de Claudio Giráldez cayeron con justicia ante un gran Ludogorets, en el que Stanic anotó un 'hat-trick' para neutralizar el doblete de Pablo Durán

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:04

Europa no perdona un mal día. El Celta, que quería poner la velocidad de crucero rumbo a las eliminatorias europeas, se pegó un batacazo en ... Bulgaria, ante un Ludogorets al que le salió todo desde el principio del partido y que supo anular las mejores virtudes del conjunto dirigido por Claudio Giráldez. Un 'hat-trick' del serbio Stanic sentenció al cuadro celeste, a pesar del doblete de Pablo Durán que mantuvo a los gallegos dentro del partido hasta el pitido final.

