Los futbolistas del Betis celebran uno de los tres goles. Reuters
Fase liga | Jornada 6

El Betis se merienda al Dinamo de Zagreb en siete minutos

Tres goles en la primera parte sentenciaron un choque que apenas tuvo historia y que le da la clasificación virtual a los verdiblancos

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 11 de diciembre 2025, 20:40

Manuel Pellegrini llegó a Zagreb consciente de lo que se jugaba su Betis. Una victoria, la cuarta en la Europa League más dos empates, le ... dejaría con 14 puntos y virtualmente clasificado. Y el Betis saltó al campo a conseguir el triunfo. tardó en abrir la lata croata, pero en siete minutos despachó el encuentro con un gol en propia puerta de Sergi Domínguez -que ya se marcó un autogol ante el Celta-, uno de Riquelme y otro de Antony, tras una acción croata más propia de cadetes.

