El Betis se merienda al Dinamo de Zagreb en siete minutos

Manuel Pellegrini llegó a Zagreb consciente de lo que se jugaba su Betis. Una victoria, la cuarta en la Europa League más dos empates, le ... dejaría con 14 puntos y virtualmente clasificado. Y el Betis saltó al campo a conseguir el triunfo. tardó en abrir la lata croata, pero en siete minutos despachó el encuentro con un gol en propia puerta de Sergi Domínguez -que ya se marcó un autogol ante el Celta-, uno de Riquelme y otro de Antony, tras una acción croata más propia de cadetes.

El partido comenzó frío. La climatología y el estadio Maksimir medio vacío, ya que una de sus gradas no puede ser utilizada por las consecuencias que dejó en su estructura un terremoto en 2020, tampoco ayudaron. El Betis, eso sí, salió decidido a mandar, con Abde y Antony por las bandas y con Bakambu a la espera de algún centro. Sin embargo, las dos primeras ocasiones claras llegaron con disparos desde fuera del área de Altimira. El primero, tras tocar a un defensa, obligó a Filipovic a sacar el balón con un escorzo, y el segundo le permitió lucirse al meta croata. Los verdiblancos insistían y un córner botado por Antony fue prolongado por Llorente al segundo palo, donde Valentín Gómez y Riquelme se molestaron lo justo para no rematar ninguno con todo a favor para hacer el primer gol.

Dinamo de Zagreb Filipovic, Mikic (Galesic, min. 46), Sergi Domínguez, McKenna, Goda, Ljubicic, Misic (Zajc, min. 63), Soldo, Topic (Vidovic, min. 71), Beljo (Varela, min. 46) y Hoxha (Mikic, min. 46). 1 - 3 Real Betis Álvaro Valles; Ortiz, Llorente, Natan, Gómez (Lo Celso, min. 69); Altimira, Deossa (Ruibal, min. 69; Antony (Pablo G. min. 79), Riquelme (Chimy Ávila, min. 69), Ez Abde y Bakambu. Goles: 0-1: min. 31, Sergi Domínguez (p.p.). 0-2: min. 33, Riquelme. 0-3: min. 38, Antony. 1-3: min. 89, Galesic.

Árbitro: Goga Kikacheishvili (Georgia). Amonestó a Gómez, Deossa, Goda, Bakambu y Ljubicic.

Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de la fase liga de la Europa League disputado en el estadio Maksimir.

Llegaba y llegaba el Betis acumulando ocasiones, pero sin encontrar el premio del gol. Pero, cosas del fútbol, abrió el marcador gracias a la fortuna. Riquelme llegó a línea de fondo y puso el balón al área, pero tocó en el defensa Sergi Domínguez lo justo para que Filipovic no llegara. Premio a la insistencia para los verdiblancos, que no cambiaron el guion y en otra jugada combinativa, una perfecta triangulación permitió a Riquelme plantarse solo ante el meta croata y poner el 0-2 en el marcador con un remate de calidad. En pleno festival verdiblanco y esperpento croata llegó el tercero. un gol que dará la vuelta al mundo por el error entre el portero y el central, que dejaron el balón franco a Antony para que agradeciera el regalo y abrochara el triunfo bético en apenas siete minutos, con 60 por delante por disputarse.

El Dinamo hizo un triple cambio en el descanso buscando una reacción que no llegó. Pidió penalti en una caída de Varela, uno de los que se había incorporado, pero la mejor ocasión la tuvo Abde, que estrelló un remate en el larguero después de que lo desviara lo justo un central. Los verdiblancos, con el balón, dejaban pasar los minutos sabiendo que la victoria estaba en el bolsillo mientras que los croatas apelaron al orgullo para maquillar un resultado tan contundente como justo.

Tuvo su oportunidad Kulenovic para hacer el tanto del honor, pero Álvaro Valles se lució para reivindicarse. No pudo hacer nada poco después en un remate de cabeza de Galesic a la salida de un córner. En pleno correcalles, el Betis tuvo el cuarto, pero el remate de Bakambu se estrelló en el larguero y botó en la misma línea. Un tanto que duele por no dejar la portería a cero, pero que no impidió la victoria clara de los verdiblancos y la clasificación virtual conseguida.