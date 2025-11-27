Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Abde y el Cucho Hernández, autores de los goles del Betis. C. Quicler / AFP
Jornada 5

El Betis se consolida entre los mejores pero tiembla por Isco

El conjunto verdiblanco solventa un choque ante el Utrecht que comenzó con las lesiones del malagueño y Amrabat por un desafortunado choque entre ambos

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 23:04

Comenta

El Betis desafío el refrán popular para acabar con buen pie y victoria un duelo ante el Utrecht que no pudo empezar peor por las ... lesiones de Isco y Amrabat en un desafortunado encontronazo entre compañeros a la hora de disputar un balón. Con un once muy reconocible, que demostró la implicación en la Europa League pese a la inminencia del derbi sevillano del domingo en el Pizjuán, el conjunto verdiblanco enderezó el duelo con las dianas del Cucho Hernández y Abde, antes de sostener el triunfo frente al golazo del español Miguel Rodríguez y así consolidar un valioso puesto entre los ocho mejores del torneo, que acceden directamente a octavos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Envían a la UCI a un hombre tras ser agredido en una fiesta en Motril
  4. 4 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6 Más árboles y aceras más amplias en la nueva Emperatriz Eugenia
  7. 7 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada
  8. 8

    El homicida de la mujer de Motril quería echarla de la finca que le tenía alquilada
  9. 9 Meteorólogos advierten de cuándo volverán las lluvias a Granada: «Es pronto»
  10. 10 Crean un videojuego gratuito para escapar de la Alhambra con la palabra exacta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Betis se consolida entre los mejores pero tiembla por Isco

El Betis se consolida entre los mejores pero tiembla por Isco