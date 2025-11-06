Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antony y Abde celebran el gol del brasileño. Afp
Jornada 4

Antony y Abde se bastan para ganar al Lyon

Clara victoria del Betis gracias a los goles del brasileño y del marroquí para seguir invicto ante un tímido Olympique

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 6 de noviembre 2025, 23:00

Comenta

Tenía el Betis una patata caliente con la visita del Olympique de Lyon. El equipo francés sumaba sus partidos por victorias en esta Europa League ... y presumía de no haber encajado un gol, pero se topó con un conjunto verdiblanco liderado por dos nombres propios: Abde y Antony. El primero abrió el marcador con un gol de pícaro a la salida de un córner y el segundo, apenas seis minutos después, dejó un gol de bandera con una vaselina impecable tras asistencia de categoría de Marc Roca. Suyos fueron los goles y todo lo que llevó peligro en el triunfo verdiblanco que mantiene invicto al Betis y cerca del top 8. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  4. 4 Rescatan a un hombre que ha quedado atrapado tras volcar su vehículo en la A-92
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  7. 7 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  8. 8 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  9. 9

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas
  10. 10

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antony y Abde se bastan para ganar al Lyon

Antony y Abde se bastan para ganar al Lyon