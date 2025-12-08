Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Atlético, en un entrenamiento. Efe
Fase grupos | Jornada 6

El PSV toma la temperatura al Atlético

Los de Simeone necesitan el triunfo para dejar encarrilada la clasificación y romper la racha negativa fuera de casa

Javier Varela

Javier Varela

Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:15

El duelo del Atlético ante el PSV no es solo un partido: es un termómetro. Un examen de madurez para saber si los de Simeone ... son capaces de trasladar su versión dominante a escenarios de máxima exigencia o siguen siendo un equipo del montón cuando salen del abrigo de su gente. De momento este año no lo ha logrado en las cuatro grandes citas que ha tenido en Anfield, en el Emirates Stadium, en el Camp Nou y en San Mamés. En todos salió con una derrota y con malas sensaciones. Eindhoven espera con la exigencia alta de un equipo que lleva casi tres meses sin perder -la última derrota fue a mediados de septiembre ante el Union St. Gilloise- y el Atlético debe decidir qué temperatura quiere mostrar en Europa para tomar aire y sacar la cabeza o seguir en cuidados intensivos.

