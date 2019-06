Final Pochettino: «Conceder un penalti a los 20 segundos tiene un impacto emocional» Mauricio Pochettino, durante la final de Champions League. / Afp El entrenador del Tottenham aseguró que «da lo mismo que hayamos hecho meritos o no. Son justos ganadores» NACHO CABALLERO Madrid Domingo, 2 junio 2019, 00:21

El entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, aseguró al término de la final de la Liga de Campeones entre su equipo y el Liverpool y que acabó con victoria para los de Meryside por 0-2, que «Conceder un penalti a los 20 segundos tiene un impacto emocional».

El árbitro del encuentro, el esloveno Damir Skomina pitó la pena máxima a los 29 segundos de encuento por una supuesta mano de Moussa Sissok, que posteriormente convirtió Mohamed Salah.

«Todo el mundo ha visto lo que ha pasado. Después de eso, hay un impacto emocional que afecta al plan del partido. Esto es el fútbol y hay que asumirlo», admitió el argentino, que reconocío no haber visto la jugada pero que « el balón toca primero en el cuerpo y en ningún momento busca con la mano el balón, pero es la interpretación del árbitro»

A Pochettino de nada le sirvió que su equipo dominára la mayoría del encuentro, puesto que a pesar de todo ello, con eso no se ganan partidos: «Da lo mismo que hayamos hecho meritos o no. Son justos gandores. Han marcado dos goles y las finales hay que jugarlas, no sirve tirar más o tener mas posesión», reconocío el entrenador del Tottenham.

Al ser cuestionado sobre la experiencia de la plantilla del Liverpool, que ya jugó la final la campaña pasada ante el Real Madrid y la suya, que nunca había llegado tan lejos en la máxima competición europea, tanto sus jugadores como el club, apuntó que: «No depende de la experiencia que un balón dé en la mano. Hemos tomado riesgos en las segunda parte pero si ves los datos hemos dominado, pero no sirve para nada. El equipo en situaiones puntuales ha conseguido un penalti en contra y hemos encajado un gol y por eso el Liverpool es campeón».