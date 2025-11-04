Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Villarreal celebran un gol. Afp
Jornada 4

El Pafos, el oxígeno que necesita el Villarreal en Champions

Los de Marcelino quieren cambiar su dinámica en Europa y lograr su primera victoria ante el conjunto chipriota

Javier Varela

Javier Varela

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:18

Comenta

El Villarreal quiere su primera victoria en esta Champions y Chipre es el escenario perfecto. El Submarino amarillo visita al Pafos con una misión clara: ... ganar o ganar. Cualquier otro resultado pondría muy negro el panorama en una Champions que ya ha empezado torcida para el cuadro de Marcelino. En tres jornadas ha sumado un único punto y un triunfo en su visita chipriota se convierte en imprescindible y más por el nivel del rival que tendrá enfrente. Dos derrotas y un empate es un bagaje muy pobre en competición europea para un equipo que está brillando en la Liga. La reacción no puede esperar más.

