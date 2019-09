Real Madrid Marcelo, baja ante el PSG Marcelo, auxiliado por Vinicius tras la mala caída que le provocó la lesión ante el Levante. / EP El brasileño sufre una cervicodorsalgia postraumática que le impedirá estar el miércoles en el Parque de los Príncipes ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 16 septiembre 2019, 16:10

Los contratiempos no dejan de acumulársele a Zinedine Zidane. A Marcelo se le ha diagnosticado una cervicodorsalgia postraumática que le impedirá estar el miércoles en el Parque de los Príncipes ante el París Saint-Germain, partido con el que el Real Madrid abrirá su participación en la presente edición de la Liga de Campeones.

El lateral, que regresó al once contra el Levante después de que Zidane apostase por las mayores prestaciones defensivas de Mendy ante el Villarreal, sufrió la lesión ante el conjunto granota, cuando tuvo que ser atendido en el terreno de juego tras una mala caída que le provocó un movimiento brusco del cuello. El percance no le impidió completar el encuentro, en el que los blancos se reencontraron con la victoria tras dos empates consecutivos (3-2), pero aunque no se trata de una dolencia grave, Zidane no arriesgará con uno de sus hombres de confianza.

Será Mendy el encargado de defender esa banda ante el PSG, equipo frente al que Marcelo completó un gran partido en el penúltimo duelo de los blancos con el conjunto parisino, cuando anotó el 3-1 en la ida de octavos de final de la Champions en la campaña 2017-2018 para apuntalar el triunfo que había encarrilado Cristiano Ronaldo con un doblete. Un gol que celebró con efusión abrazando a Zidane, gran valedor del brasileño y que le volvió a otorgar la condición de titular que perdió cuando Santiago Solari apostó por Reguilón, hoy cedido en el Sevilla.

Parte médico de Marcelo.#RealMadrid Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 16, 2019

Marcelo, que se ejercitó este lunes con el grupo en la sesión que Zidane programó a las 11 horas en la ciudad deportiva de Valdebebas, se sometió después a las pruebas que han confirmado la dolencia. Una lesión que pone también en duda su concurso el domingo ante el Sevilla, en la quinta jornada de Liga.

Tercera baja en la defensa

El zurdo ha ofrecido en lo que va de campaña detalles de una sensible mejoría respecto al curso pasado, el peor que se le recuerda desde que se asentase como titular tras aterrizar en Chamartín con sólo 18 años. Más fino tras una ardua preparación durante sus vacaciones que le permitió recuperar la figura perdida, frente al Levante realizó un par de incursiones que recordaron a ese lateral de enorme poderío ofensivo, capaz de desequilibrar defensas con su calidad e inventiva.

La baja de Marcelo hace que Zidane pierda otro efectivo en la defensa para un partido en el que no podrá contar con Nacho, sancionado por su expulsión ante el Ajax en la vuelta de octavos de la pasada edición Liga de Campeones, ni con Sergio Ramos, que tendrá que cumplir el segundo partido que le impuso la UEFA por forzar una amarilla en el choque ante el conjunto neerlandés en el Johan Cruyff ArenA. Varane y Militao compondrán el eje de la zaga, con Carvajal y Mendy en los costados.

Además de Marcelo, Nacho y Sergio Ramos, el Real Madrid viajará a París sin los lesionados Marco Asensio, Isco, Modric y Fede Valverde.