Grupo G | Tercera jornada Isco: «Si echan al entrenador nos tienen que echar a todos» 01:27 Isco, mientras Lopetegui abandona la conferencia de prensa en Valdebebas. / Foto: Reuters | Vídeo: Atlas «Los que critican al final acaban metiendo el rabito entre las piernas», lanza el centrocampista malagueño, para quien «sería una locura» destituir a Lopetegui AMADOR GÓMEZ Madrid Lunes, 22 octubre 2018, 15:19

«Si echan al entrenador nos tienen que echar a todos, porque esto es una cosa de todos», proclamó este lunes Isco, a quien le parecería «una locura» destituir a Julen Lopetegui y se mostró contundente en la defensa del técnico vasco, que este martes se sentará en el banquillo del Bernabéu contra el Viktoria Pilsen en la Champions. «Hay que dejar trabajar. Todos confiamos en Lopetegui y en su trabajo y estoy seguro de que todos juntos vamos a dar la vuelta a la situación», aseguró el centrocampista malagueño del Real Madrid, que reconoció que «la responsabilidad es de todos, no sólo del entrenador».

«Nosotros somos los que tenemos que meter los goles», reconoció Isco, que aseguró que en el vestuario «hay mucha tranquilidad y confianza en revertir la situación» y quiso lanzar un dardo a quienes arremeten contra el Real Madrid. «No es fácil asimilar esta cantidad de malos resultados, pero yo llevo seis temporadas aquí, he vivido momentos muy malos y siempre hemos sabido resurgir, ganando cuatro Champions. Los que critican al final acaban metiendo el rabito entre las piernas. A muchos les gusta ver al Madrid en mala situación, pero lo que ha aprendido desde que estoy aquí es que al Real Madrid nunca se le puede dar por muerto», lanzó Isco.

Cuando al malagueño se le preguntó por la ausencia de Cristiano Ronaldo también fue rotundo: «De Cristiano se lleva hablando toda la temporada. No podemos estar hablando de quien no está. Yo echo de menos a Bale cuando no juega, a Carvajal cuando está lesionado... No podemos buscar la solución fuera del club. Hay solución de sobra para meter goles. No podemos estar llorando por alguien que no ha querido estar aquí».

«Esta situación la vivimos con tranquilidad y responsabilidad. Somos los primeros que damos todos y cuando no conseguimos el resultado nos vamos a casa muy jodidos. En el vestuario hay mucha tranquilidad y confianza y creemos mucho en nosotros, en revertir esto, y creo que lo vamos a conseguiro», afirmó Isco, que también reclamó «el apoyo y el cariño de la afición», sin negar que «hay errores defensivos que están costando los partidos».