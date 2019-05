Final 2019 Budapest «No ser favoritos ante el Lyon nos puede ayudar» Luis Cortes en la conferencia en el Joan Gamper Sports City de Barcelona / AFP El entrenador del Barcelona femenino, Luis Cortés, no descarta la sorpresa ante un equipo que ha ganado las últimas tres 'Champions' COLPISA /AFP Barcelona Miércoles, 15 mayo 2019, 19:37

El Barcelona encara la final de la 'Champions' femenina contra el Olympique de Lyon francés como «un premio» y contento de no ser favorito, algo que «nos ayudará», afirmó este miércoles el técnico Luis Cortés.

«Estamos acostumbrados a jugar en la Liga en el lado contrario, nuestra obligación es siempre ganar. Creo que jugando con las cartas cambiadas nos ayudará a no tener presión», afirmó Cortés en una rueda de prensa, antes de la final del sábado contra un equipo que ha ganado las últimas tres 'Champions'. «Creo que esto es bueno, todo lo que pase será positivo cuando partes con esta etiqueta de no favorito», insistió Cortés, que ve la final como «un premio» al trabajo de equipo, que no ha ganado ningún título esta temporada. «Tenemos que competir al máximo, jugarla con ilusión, pero con ganas de competir, estamos en la final, hay que ir a ganar», aseguró el técnico azulgrana.

Cortés no oculta que «el Lyon es un referente a seguir» y favorito para la final, pero no descarta la sorpresa, especialmente al tratarse de una final a partido único. «Una eliminatoria a doble partido contra un equipo a priori superior, sería más difícil, pero a un partido, siendo una final, donde hay componentes emocionales que pueden influenciar tanto para bien como para mal y que te pueden cambiar el partido, ahí creo que tenemos algo más de opciones», aseguró.

Claves contra el Lyon

Cortés apuntó a cuáles son las claves para intentar competir con un Lyon ofensivo, que acumula muchas jugadoras arriba. «Cuando atacan, desprotegen la parte de atrás y es un equipo que no está acostumbrado a jugar defendiendo o sin tener el balón, ahí es donde tenemos que darle la vuelta la situación», dijo el técnico azulgrana.

«A nivel defensivo tenemos que intentar estar juntas, evitar los duelos individuales uno contra uno, que tengamos siempre alguna jugadora para apoyar y evitar los uno contra uno, intentar que el equipo esté junto no sólo en horizontal sino también en vertical, que haya poca distancia, tenemos jugadoras capacitadas para hacerlo y en este sentido nos tocará correr más que nunca», explicó.

Cortés no duda tampoco que esta final puede ayudar al crecimiento del fútbol femenino en España. «Que un club español pueda disputar una final de la 'Champions', creo que es un premio para el club evidentemente, para estas jugadoras, pero también para el fútbol español por este buen trabajo que venimos haciendo y que hay que seguir haciendo», concluyó.