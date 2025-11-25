Un empate a nada deja a un romo Athletic casi sin opciones

La falta de puntería volvió a condicionar al Athletic en un partido en el que prácticamente entregó sus últimas opciones de avanzar en la Champions. ... El empate sin goles en un duelo frente al Slavia áspero, tanto como el clima de Praga en una noche de aguanieve y frío, obliga al equipo bilbaíno a un pleno de enorme complejidad frente al PSG, el Atalanta y el Sporting de Portugal.

El Athletic, con bajas y rotaciones, pues a la ausencia de Iñaki Williams se unió la presencia de Nico Williams, Laporte y Jauregizar en el banquillo, dibujó un once claramente a medio camino entre lo reconocible y la novedad. Al conjunto vasco, sin tanta profundidad de banquillo como los gigantes europeos, le está pesando la exigencia de la Liga de Campeones, que obliga a Valverde a dosificar sus recursos.

Así, sin algunos de sus pilares, los leones se embarcaron en la misión de lograr una victoria que estirase sus opciones de alcanzar la siguiente fase frente al ímpetu del Slavia. Su puesta en escena fue notable, con un serio aviso a través del contraataque, pero sin acierto de Sancet frente a Stanek, el portero local. El '8' rojiblanco asumió el protagonismo de inicio, como una suerte de revancha después de su expulsión ante el Barça, y el Athletic aprovechó bien las pérdidas de balón del cuadro checo para amenazar en transición.

Slavia Stanek, Doudera (Holes, m. 55), Moses, Vlcek, Zima, Chaloupek, Mbodji (Boril, m. 55), Sadílek, Zafeiris (Chytil, m. 79), Provod, Chory y Sanyang (Kusej, m. 55). 0 - 0 Athletic Unai Simón, Areso (Lekue, m. 79), Vivian, Paredes, Adama, Galarreta (Jauregizar, m. 64), Rego, Berenguer (Nico Williams, m. 57), Sancet (Selton Sánchez, m. 57), Navarro y Guruzeta (Unai Gómez, m. 79). Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Amonestó a Provod, Guruzeta, Chory, Trpisovsky, Galarreta, Valverde y Paredes.

Incidencias: Partido de la jornada 5 de la fase liga de la Champions disputado en el Eden Arena (Praga).

Entre pugnas, amonestaciones y algún que otro problema físico en mitad del intenso frío en Praga, el duelo fue perdiendo revoluciones con una batalla táctica de difícil digestión para el espectador. Una acción embarullada en el área del Athletic fue lo más destacado de una primera parte de empate a casi nada.

El inicio de la segunda parte revitalizó al Athletic, con hasta tres ocasiones consecutivas de Robert Navarro. Una, dos y hasta tres veces se topó el atacante rojiblanco con Stanek, agigantado bajo palos para sostener al Slavia, especialmente en una parada antológica frente al cabezazo del rojiblanco.

El Athletic, sin puntería, dejó pasar su mejor momento y con el paso de los minutos el Slavia reaccionó, pese a la entrada en acción de Nico Williams. De menos a más en la segunda parte, el líder de la liga checa incluso pudo acabar llevándose la victoria con una volea a bocajarro de Chaloupek, que remató alto con todo a favor.