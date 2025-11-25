Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Stanek detiene el cabezazo de Robert Navarro que pudo decidir el partido. David Cerny / Reuters
Jornada 5

Un empate a nada deja a un romo Athletic casi sin opciones

El conjunto vasco, mejor que el Slavia, dejó escapar en Praga una triple ocasión de Robert Navarro y con ella una victoria que se antojaba fundamental para avanzar en la Champions

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:06

Comenta

La falta de puntería volvió a condicionar al Athletic en un partido en el que prácticamente entregó sus últimas opciones de avanzar en la Champions. ... El empate sin goles en un duelo frente al Slavia áspero, tanto como el clima de Praga en una noche de aguanieve y frío, obliga al equipo bilbaíno a un pleno de enorme complejidad frente al PSG, el Atalanta y el Sporting de Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

