Grupo G | Quinta jornada Carvajal: «Hay que echarle cojones, pero también tener la cabeza fría» 01:33 Dani Carvajal, durante la rueda de prensa. / Foto: Filippo Monteforte (Afp) | Vídeo: Atlas «Debemos demostrar en el campo que queremos ganar, que esto no se queda todo en palabras», subraya el lateral ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 26 noviembre 2018, 19:57

Dani Carvajal compareció ante los medios en el Olímpico de Roma la víspera de un decisivo duelo en el que el Real Madrid aspira a sellar su boleto para octavos de la Liga de Campeones. El lateral, que regresó en Ipurua a los terrenos de juego ya recuperado de la lesión que sufrió en Moscú ante el CSKA el pasado 2 de octubre, se mostró contento por ese hecho. «Tuve que entrar por la lesión de un compañero. Para salir sin calentar me encontré bastante bien, aunque las sensaciones del equipo no fueron las mejores», indicó el futbolista que auguró un partido «difícil» ante el cuadro 'giallorosso' y que fue interpelado por la llamada a la testosterona que realizó Santiago Solari en su primera rueda de prensa como técnico del Real Madrid, hace ya casi un mes. ¿Se precisarán once guerreros el martes sobre el césped? «Está claro que hay que echarle cojones, como dice el míster, pero también hay que tener la cabeza fría y saber manejar los partidos. La combinación de todo es lo que te lleva al éxito», manifestó el de Leganés.

Habló el pasado sábado Sergio Ramos de la falta de intensidad del Real Madrid como una de las claves de la derrota frente al Eibar y subrayó la necesidad de hacer autocrítica. «Es una realidad. A día de hoy el fútbol está muy igualado y si no das tu máximo cualquier equipo te puede ganar. Debemos demostrar en el campo que queremos ganar, que esto no se queda todo en palabras. Estamos en noviembre, hay tiempo para volver a luchar por todo, queremos empezar a conseguir resultados a partir de mañana ante un rival duro y un partido complicado», manifestó Carvajal.

Recalcó el internacional español que salen a ganar todos los partidos, pero no encontró explicaciones a la falta de competitividad en Liga que está exhibiendo el Real Madrid desde que lograse el título en la campaña 2016-2017. «Te mentiría si te dijese que sabemos lo que nos pasa», indicó Carvajal, que recalcó que «no es fácil jugar en el Madrid». «Todos los equipos marcan la fecha de su enfrentamiento con nosotros en el calendario. Tenemos que estar listos cada tres días. Vamos a luchar, estamos a pocos puntos de la cabeza de la Liga y tenemos mucho que decir todavía», agregó.

«Saldrán a por nosotros»

Recordó el lateral que la Roma alcanzó las semifinales el año pasado en la Liga de Campeones, por lo que subrayó que el del martes será «un partido con mucha exigencia» en el que tendrán que estar «concentrados» pero «sin ningún temor» ante un adversario que, vaticinó, no será el mismo que cayó 3-0 en el Santiago Bernabéu en la primera jornada del Grupo G. «Imagino que saldrán a por nosotros, a presionarnos arriba, nos querrán ahogar la salida de balón y trataremos de buscar soluciones para eso. Nuestras armas las tenemos claras, que son las que venimos trabajando con Solari, y ojalá surtan efecto», declaró.

Se le preguntó además por la defensa que hizo en su día de Julen Lopetegui, de quien dijo que era el mejor entrenador que había tenido. «Esas declaraciones no son defender a unos o a otros, es una opinión personal. El éxito no va ligado a ser mejor o peor. Julen no está con nosotros por los resultados, si no te acompañan es difícil ser entrenador del Real Madrid. Solari lleva poco con nosotros pero creo que va a hacer cosas importantes», indicó.