Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Julián Álvarez, estrella del Atlético que no atraviesa su mejor momento. EP
5ª jornada

Atlético e Inter dirimen otra batalla colectiva repleta de duelos individuales

Julián Álvarez y Lautaro Martínez, que busca desquitarese tras fallar un penalti decisivo hace dos temporadas, emergen entre dos bloques

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:56

Comenta

El duelo de artilleros entre Julián Álvarez, que cotiza a la baja en las últimas jornadas, y Lautaro Martínez, un viejo deseo del Cholo Simeone, ... marca la a priori equilibrada cita que enfrenta este miércoles al Atlético y al Inter en el Metropolitano. Un pleito con más necesidad para los colchoneros, ya que actúan ante sus incondicionales y solo suman seis puntos tras cuatro jornadas, mucho peor balance en esta Champions que 'nerazzurri', con pleno de victorias y colíderes antes de empezar la jornada junto al Arsenal y el Bayern de Múnich.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  4. 4 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  5. 5 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  6. 6 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  7. 7

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  8. 8 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  9. 9 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  10. 10 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Atlético e Inter dirimen otra batalla colectiva repleta de duelos individuales

Atlético e Inter dirimen otra batalla colectiva repleta de duelos individuales