Grupo A | Jornada 4 El Atlético, revancha y reválida ante el Dortmund Los rojiblancos buscan una victoria que encarrile el pase a los octavos y resarcirse de la dura derrota sufrida en Alemania en la última jornada de la fase de grupo de la Champions JAVIER VARELA Madrid Martes, 6 noviembre 2018, 06:53

La musiquita de la Champions vuelve al Metropolitano con sones de revancha y reválida para el Atlético. Revancha porque enfrente tendrá al equipo que le ha infligido la mayor derrota de la 'era Simeone' y reválida porque una victoria permitiría hacer olvidar el peor arranque del equipo del técnico argentino y el último disgusto en Leganés. Ambas tareas se antojan complicadas porque enfrente estará un equipo que no sabe lo que es perder en los 15 partidos -doce victorias y tres empates- que ha disputado esta temporada, que lidera la Bundesliga y su grupo de Champions y que devoró al Atlético en el contragolpe en el segundo tiempo del choque disputado hace dos semanas en Alemania.

El conjunto rojiblanco, acostumbrado al partido a partido, buscará en primer lugar una victoria que encarrile –sería matemática si suma los tres puntos y Mónaco y Brujas empatan en el otro encuentro del grupo- la clasificación para los octavos de final. Pensar en recuperar la diferencia de goles encajados en el Signal Iduna Park antes que en lograr la victoria sería un error porque para marcar el segundo gol hay que hacer el primero y en eso, el Atlético está teniendo muchos problemas esta temporada. Desde que Simeone se hiciese cargo del Atlético, en la navidad de 2011, nunca antes había marcado tan pocos goles a estas alturas. Con once jornadas disputadas en Liga, apenas lleva 13 goles y cinco en los tres partidos disputados en Champions. De hecho, Antoine Griezmann sólo lleva cinco goles –tres en Liga y dos en Champions, Diego Costa dos –uno en la Supercopa de Europa y otro en Champions- y jugadores como Kalinic, Vitolo o Saúl todavía no se han estrenado en lo que llevamos de campaña, por lo que una victoria por muchos goles sería un reto contra la lógica por lo visto en lo que va de temporada.

Y ante este panorama lleno de dificultades por el rival y el reto goleador, se unen las lesiones. Simeone tiene entre algodones a tres de sus pilares básicos que conforman la columna vertebral de este Atlético. Koke, que no jugó en Butarque por unas molestias musculares, tampoco entrenó este lunes, lo mismo que Diego Costa en una sesión en la que la buena noticia la aportó el regreso de Godín, después de que el central uruguayo superase unas molestias musculares y una gastroenteritis, aunque no entró en la convocatoria. Además, Thomas Lemar y Stefan Savic tampoco se entrenaron con sus compañeros por una lesión muscular en el muslo derecho y una contusión muscular en la misma zona de la pierna dañada el mes pasado, respectivamente, por lo que están descartados. Pero no todo es negativo en el Atlético y se agarra al Metropolitano, donde no ha perdido esta temporada -cinco victorias y un empate-, donde ha ganado sus últimos seis partidos europeos, cinco de ellos sin goles en contra, y donde junto al Vicente Calderón sólo ha caído en uno de sus últimos 19 duelos continentales –el Chelsea manchó esa racha-.

Pese a las bajas, Simeone saltará con un once de garantías y con varias dudas en diferentes posiciones. En la defensa Lucas Hernández –que alcanzará su partido 100 con la rojiblanca- jugará como central, por lo que José María Giménez y Filipe Luis ocuparán las dos plazas restantes junto a Juanfran. En el centro del campo, si finalmente puede jugar Koke, la única duda parece estar en si Correa se mantiene en el equipo o el propio Vitolo se hace con un hueco, mientras que arriba, el acompañante de Antoine Griezmann puede ser Gelson –tras sus dos buenas actuaciones ante Sant Andreu y Leganés- o el croata Kalinic.

Precaución germana

Por su parte, el Dortmund llega a Madrid -acompañado por 3.300 aficionados- con la confianza que le da el liderato del grupo, pero con la precaución de medirse a un rival como los rojiblancos. «El Atlético entrará al partido con muchas ganas, con espíritu de lucha e intentarán tomarse la revancha del 4-0», avisó el director deportivo del cuadro germano, Sebastian Kehl. Lucien Favre, que ha hecho historia como entrenador en el equipo alemán, tendrá la baja del japonés Kagawa, que se quedó en Dortmund, y del central Abdpu Diallo, con problemas de abductores, aunque recupera a Manuel Akanji, tras una lesión de cadera y que podría ocupar la posición de Diallo, así como a Mario Götze y Lukasz Piszczek, que no habían estado disponibles para el último partido de Bundesliga. El centrocampista fue baja por una bronquitis de la que ya se ha recuperado, mientras que el defensa había caído lesionado con molestias en la rodilla en el duelo ante el Hertha de Berlín del 27 de octubre. Ambos estarán a disposición de Favre.

-Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe Luis, Rodrigo, Thomas, Saúl, Correa, Griezmann y Gelson o Kalinic.

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Akanji, Zagadou, Guerreiro, Witsel, Delaney, Pulisic, Reus, Sancho y Alcácer.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Estadio: Metropolitano.

Hora: 21:00 h.

TV: Movistar Liga de Campeones 1.