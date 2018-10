Jornada 2 La Champions vuelve al Metropolitano que desea otras seis noches más El escenario de la final acoge diez meses y diez días después un partido de la máxima competición, tras el duelo ante la Roma RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 3 octubre 2018, 07:33

El 22 de noviembre de 2017 el Metropolitano acogió, hasta el momento, su tercer y último partido de Liga de Campeones. El décimo, el 3 de junio de 2019, será el de la final la competición en la que espera estar un Atlético de Madrid que no oculta que la Liga de Campeones se ha convertido en una obsesión. No es sólo un cántico con el que alegrarse el corazón y jalear a los rojiblancos. Es el último peldaño que le falta por dar al club desde la llegada de Diego Pablo Simeone. La afición contagia a los suyos el deseo irrefrenable por la 'orejona' y sabe, tras la victoria en Mónaco, que el Brujas -que cayó con el Dortmund en la primera jornada- no puede convertirse en el nuevo Qarabag. La campaña pasada dos empates contra el cuadro azerí, el rival más débil del grupo, sobre todo un 1-1 en Madrid, le relegaron a la Europa League, donde tras asumir el bajón inicial compitió hasta conseguir el título.

Lo sucedido está muy presente en la cabeza de los atléticos, capaces de remontar un mal inicio de encuentro en el Louis II monegasco. Ese encuentro le sirvió para modificar la dinámica negativa con la que había comenzado la Liga. Desde ese día no conoce la derrota y fue capaz de volver a dejar a cero -por tercera jornada- su portería en Chamartín ante el vecino, su principal verdugo desde 2014 en la conquista de la ansiada Champions. Esa fortaleza defensiva se antoja vital ante un equipo como el Brujas, que lleva una media de tres goles marcados por partido (27 en 9 encuentros sin caer, de los que ganó 8). En defensa podría tener su opción Lucas Hernández (ya sea en el centro o en el lateral), Arias por Juanfran y en el centro del campo Thomas Partey. Simeone sólo tiene dos bajas (Stefan Savic y Vitolo) y espera que Antoine Griezmann y Diego Costa, que hizo doblete en Tallín y anotó en Mónaco, recuperen su olfato goleador en competición europea.

La historia dice que el Brujas ha ganado los dos partidos anteriores entre ambos equipos (ambas en cuartos de final, una en Copa de Europa en 1977 y otra en 1992 en UEFA) pero la situación era muy distinta a la actual ya que el Brujas era entonces un club potente en Europa que incluso perdió una 'orejona' contra el Liverpool. En la última década el Atlético ha llegado a dos finales de la Champions League y tres de la Europa League en las que salió campeón para poder repetir en las Supercopas continentales, la última en Tallín. Ha basado ese crecimiento en ser casi inexpugable ante su afición ya que la derrota ante el Chelsea fue la única en sus últimos 18 partidos disputados en casa. Pondrá a prueba esa fortaleza ante un Brujas que ahora mismo es líder de la liga belga tras su goleada al Círculo Brujas (4-0) pero que no ha ganado ni uno solo de sus once últimos partidos en la Champions (un empate y diez derrotas, por lo que no gana un duelo desde noviembre de 2005) además de estar en blanco en suelo español: cuatro empates y siete derrotas, dos de ellas en sus últimas visitas.

Ivan Leko, que jugó en el Málaga de 2001 a 2005, ha incluído en la convocatoria de un joven de 16 años, Senne Lammens, que viaja como tercer guardameta. Dion Cools, Sofyan Amrabat y Luan Peres siguen pagando la eliminación copera contra el modesto Deinze y se han quedado en Bélgica como un Rezaei Kaveh que se perdió el partido contra el Dortmund por un problema de rodilla y no ha jugado desde entonces. Por contra, Clinton Mata, que no había debutado por lesión hasta el sábado, y el joven extremo Thibault Vlietinck, pueden ser las novedades en un equipo que jugará con tres centrales y Vossen junto a Wesley en punta. Se prevé la presencia de 3.000 aficionados belgas en las gradas aunque no se temen incidentes.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak; Juanfran, Giménez, Godín, Lucas o Filipe, Lemar, Thomas, Koke, Saúl, Griezmann y Costa

Brujas: Letica; Poulain, Mitrovic, Denswil, Rits, Vlietinck, Danjuma, Vormer, Vanaken, Vossen y Wesley.

Árbitro: Ivan Kruzliak (Eslovaquia)

Estadio: Wanda Metropolitano.

Horario: 21.00 hora

TV: Movistar Liga de Campeones