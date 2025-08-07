Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lamine Yamal, con el '10', su nuevo dorsal en el Barça. Enric Fontcuberta / EFE

Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro

Los también azulgranas Raphinha y Lewandowski y los madridistas Mbappé, Vinicius y Bellingham también optan al galardón más prestigioso

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:24

Tres jugadores españoles aspiran a heredar el trono de Rodri Hernández en el Balón de Oro. Lamine Yamal, Pedri y Fabián Ruiz figuran entre los 30 nominados al galardón que concede cada año la revista France Football, el más prestigioso del fútbol mundial y cuya gala se adelanta este año al lunes 22 de septiembre, en el habitual Théatre du Chatelet de París.

El joven extremo azulgrana es uno de los grandes aspirantes, junto al atacante del PSG Ousmane Dembélé. Con menos opciones parten los también culés Raphinha y Lewandowski, así como los madridistas Mbappé, Vinicius y Bellingham, que sitúan en un total de siete los representantes de la Liga, los mismos que la poderosa Premier League inglesa.

El PSG de Luis Enrique, brillante campeón de Europa, se lleva la palma con hasta nueve nominados. Le siguen de lejos el Barça, con cuatro, y el Liverpool, con tres representantes.

En categoría femenina la lista de aspirantes españolas se eleva hasta las seis representantes, con la doble Balón de Oro Aitana Bonmatí, su predecesora al frente del galardón Alexia Putellas, así como Mariona Caldentey, campeona de la Champions con el Arsenal, Patri Guijarro, Claudia Pina y Esther González.

Luis Enrique, campeón de Europa con el PSG; Hansi Flick, campeón de Liga con el Barça; Arne Slot, campeón de la Premier con el Liverpool; Antonio Conte, campeón de la Serie A con el Nápoles, y Enzo Maresca, campeón del Mundial de Clubes con el Chelsea, aspiran por su parte al reconocimiento al mejor entrenador, con Sarina Wiegman, seleccionadora inglesa y campeona de la Eurocopa, como la gran favorita en el apartado femenino.

-Los candidatos:

Lamine Yamal (Barcelona), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Vitinha (PSG), Vinicius (Real Madrid), Van Dijk (Liverpool), Salah (Liverpool), Fabián Ruiz (PSG), Declan Rice (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Pedri (Barcelona), Cole Palmer (Chelsea), Olise (Bayern), Nuno Mendes (PSG), Scott McTominay (Nápoles), Mbappé (Real Madrid), MacAllister (Liverpool), Lewandowski (Barcelona), Lautaro Martínez (Inter de Milán), Kvaratskhelia (PSG), Harry Kane (Bayern), Joao Neves (PSG), Achraf (PSG), Haaland (Manchester City), Gyokeres (Arsenal), Guirassy (Borussia Dortmund), Dumfries (Inter), Doué (PSG), Donnarumma (PSG), Dembélé (PSG) y Bellingham (Real Madrid).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Anggy, la ecuatoriana que abre una tienda de comestibles en un pueblo de Granada tras años sin ninguna
  3. 3

    Los vecinos de Cervantes, en pie de guerra contra la reforma de la avenida
  4. 4 Brutal paliza a un senegalés sintecho en Granada: le dan con una barra de hierro en la cabeza y lo dejan inconsciente
  5. 5 Avisos por tormentas en Andalucía el jueves: los «reventones» llegan a Granada
  6. 6 Volotea anuncia un vuelo permanente Granada-Santander con dos frecuencias semanales
  7. 7

    Tercer día consecutivo de averías en los trenes en otra semana de caos ferroviario
  8. 8 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  9. 9

    Las multas a las que te enfrentas si el nuevo radar de Circunvalación te pilla por exceso de velocidad
  10. 10 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro

Lamine Yamal, Pedri y Fabián, entre los nominados al Balón de Oro