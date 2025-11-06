Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los once nominados a The Best. Fifa

Lamine Yamal y Pedri, nominados al premio The Best 2025

En la lista, donde están Mbappé, Raphinha y Dembéle, actual Balón de Oro, hay un jugador del Real Madrid, tres del Barcelona y cuatro del PSG

Javier Varela

Javier Varela

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

Lamine Yamal y Pedri son los dos únicos futbolistas españoles nominados al premio The Best 2025. Una lista de once jugadores elegidos por el panel ... de expertos de la FIFA en la que manda el PSG con cuatro representantes: Dembéle, actual Balón de Oro, Vitinha, Achraf y Nuno Mendes. Por detrás aparece el Barcelona, con los dos futbolistas españoles más Raphinha. Entre los nominados también están Mbappé (Real Madrid), Harry Kane (Bayern de Múnich), Cole Palmer (Chelsea) y Mo Salah (Liverpool).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El juzgado levanta el secreto de sumario de las oposiciones de Policía Local, donde hay 43 investigados
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  4. 4

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  5. 5

    «Son inútiles, quieren hacerlo tan extremadamente bien...»
  6. 6

    Una baby shower en el consultorio de Darro convocada por sus okupas
  7. 7 Llega a un histórico local de Granada PrimaPrix, la tienda que vende «grandes marcas a precio de outlet»
  8. 8 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  9. 9 Oferta de trabajo múltiple en Granada para trabajar en la nueva tienda del Nevada
  10. 10

    Los cabecillas de la trama de las oposiciones de la Policía Local de Granada amañadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Lamine Yamal y Pedri, nominados al premio The Best 2025

Lamine Yamal y Pedri, nominados al premio The Best 2025