Jordi Alba, durante un partido con la selección española. Alberto Morante / EFE
MLS

Jordi Alba, otro ilustre de la España dorada que cuelga las botas

Miembro de La Roja que conquistó la Eurocopa en 2012, sigue los pasos de su compañero en el Inter Miami Sergio Busquets y se retirará a final de temporada en la MLS

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 17:25

Jordi Alba, uno de los últimos representantes de la generación dorada en la selección española, sigue los pasos de Sergio Busquets, su actual compañero en el Inter Miami, con el anuncio de su retirada.

Como el centrocampista, el lateral izquierdo, de 36 años, colgará las botas una vez concluida la campaña en la MLS, por lo que se disolverá el trío que junto a Messi, ambos formaron en 2023, al reencontrarse con el astro argentino en la franquicia de Florida.

El futbolista de Hospitalet de Llobregat toma la decisión más difícil para cualquier deportista «con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad». «Siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible. Y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones. El fútbol me lo ha dado absolutamente todo», precisó en su comunicado oficial, en la que tuvo palabras de agradecimiento para los clubes de su carrera, aficionados y familiares.

Aunque no formó parte de los equipos de La Roja que conquistaron la Eurocopa de 2008 y el Mundial de Sudáfrica en 2010, el futbolista catalán llegó al combinado español a tiempo de repetir la conquista del Viejo Continente en 2012, antes de regresar al Barça, donde comenzó su trayectoria en el fútbol.

Tras formarse en las categorías inferiores del club azulgrana, pasó por las canteras del Cornellà y el Valencia, y después de una cesión al Gimnástic en la temporada 2008-09, en Segunda, explotó en la máxima categoría en Mestalla. Allí coincidió con estrellas como Villa, Silva y Mata, en el último gran equipo che hasta la fecha, que con Unai Emery al mando se abonó recurrentemente a la Champions.

Jordi Alba llegó a Can Barça a comienzos de la campaña 2012-13, justo después del final de la era Guardiola, y se convirtió en un fijo en la alineación azulgrana durante once exitosas temporadas, en las que conquistó una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, seis Ligas, cinco Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

