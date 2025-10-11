Haaland marca un 'hat-trick' a Israel y falla dos penaltis El delantero de Noruega, que derrotó con claridad a Israel (5-0), suma 21 goles en tan solo 12 partidos esta temporada

Javier Varela Sábado, 11 de octubre 2025, 20:05 | Actualizado 20:16h. Comenta Compartir

Erling Haaland es capaz de lo mejor y de lo peor. El delantero noruego ha sido el protagonista absoluto del partido de clasificación para el Mundial 2026 entre Noruega e Israel, disputado en Oslo. A los 3 minutos de partido, el árbitro polaco Szymon Marciniak señaló penalti tras una revisión del VAR por una falta de Dan Biton sobre Patrick Berg. Haaland asumió la responsabilidad y lanzó con la zurda pero el portero israelí Daniel Peretz lo adivinó y lo paró.

Sin embargo, desde la sala VOR se revisó el lanzamiento y se tuvo que repetir porque el portero se había adelantado. En el segundo lanzamiento, el delantero noruego decidió chutar con al derecha, pero de nuevo Peretz se estiró hacia su izquierda para volver a detener la pena máxima. Curiosamente, aunque Haaland es un goleador, ha fallado ya nueve penaltis de los 61 lanzamientos que ha hecho a lo largo de su carrera.

El doble error no impidió que Haaland continuara concentrado y con su habitual voracidad de cara a puerta. A los 27 minutos, firmó el segundo gol de Noruega en una jugada en la que el balón entra a la portería con un toque a ala limón entre el delantero y un defensa israelí. pero la UEFA le da el gol al atacante del Manchester City.

Tres minutos después Haaland fue protagonista del tercer gol. Un pase suyo es interceptado por el defensa, pero en el intento de despeje del guardameta el balón cae rechazado por un compañero y se acabó metiendo en la portería.

Dos goles en la segunda parte

Haaland firmó el cuarto gol de Noruega en el minuto 62 de partido. Un centro lateral lo aprovechó para firmar su doblete con un perfecto remate de cabeza. Pero todavía quedaba el quinto para certificar su 'hat-trick'. Un nuevo centro lateral al segundo palo lo aprovechó para mandar el balón al fondo de la red y cerrar una 'manita'.

Los números del delantero del Manchester City en este inicio de temporada están siendo fuera de lo normal, incluso para él. Con el 'hat-trick' conseguido este sábado con Noruega, suma 21 goles en tan solo 12 partidos esta temporada, sumando todas las competiciones entre club y selección.

Nueve de estos goles han sido en la competición doméstica, con cinco de ellos marcados en septiembre, que le han servido para ser elegido mejor jugador del mes de la Premier League.

Con esta victoria, el equipo encabezado por Erling Haaland tiene muy encaminado el pase directo a la cita mundialista del próximo año. Suman 18 puntos en 6 partidos, con un pleno magnífico que le hace ser líderes del grupo I dejando como segunda a la selección de Italia.

