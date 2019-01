Fútbol Ribéry, sancionado con una «elevada multa» por insultos y excesos en las redes Franck Ribéry (d), junto a Rafinha, en un entrenamiento en Catar. / EFE El Bayern considera que «perdió completamente el control» ante las críticas tras publicar un vídeo donde pide un filete cubierto con láminas de oro COLPISA/AFP Berlín Domingo, 6 enero 2019, 16:54

¡El rey del contragolpe... y de los excesos! El francés Franck Ribéry, de 35 años, volvió a copar las portadas por sus 'logros' extradeportivos, después de haber recibido una «elevada multa» por parte de su club, el Bayern de Múnich, por insultos a sus críticos en las redes sociales. El sábado, el delantero del Bayern, ídolo del equipo y de los hinchas bávaros desde hace más de once años, respondió a los violentos ataques que recibió en las redes sociales tras publicar un vídeo donde se le ve pidiendo un filete cubierto con láminas de oro en un restaurante. Pero su respuesta fue ofensiva, injuriosa y vulgar, según el propio club germano.

«Hablé mucho con Franck y le hice saber que le impondríamos una elevada multa. Lo aceptó», declaró este domingo el director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic, a los periodistas que acompañan al equipo en Catar. «Ha utilizado palabras que nosotros, el Bayern de Múnich, no podemos aceptar y que Franck no puede utilizar, por ser modelo y jugador del Bayern», añadió Salihamidzic, que no reveló el montante de la multa.

El dirigente del Bayern, no obstante, recordó que el jugador trató de defenderse de las críticas recibidas: «Franck fue insultado e injuriado. Y no sólo Franck, sino también su mujer embarazada, su hijo y su madre, que actualmente está siendo operada en un hospital. Franck quiso defenderse y defender a su familia». «Todo el mundo tiene derecho a hacerlo y yo le apoyo por ello, pero desafortunadamente perdió completamente el control», criticó Salihamidzic.

La publicación del vídeo de Ribéry desencadenó una serie de comentarios y especulaciones de algunos medios sobre el precio de la comida, a los que el jugador francés respondió con insultos.

Según el diario alemán 'Bild', el vídeo fue grabado en Dubái. Numerosos medios publicaron que el futbolista había pagado 1.200 euros por ese trozo de carne. Otros internautas puntualizaron que eran realmente 1.200 dirhams emiratíes, el equivalente a unos 286 euros.

Ribéry explotó ante las críticas. «Comencemos por los envidiosos, los rabiosos, nacidos seguramente de un condón agujereado: follaros a vuestras madres, a vuestras abuelas y a vuestro árbol genealógico», se pudo leer en el Twitter del veterano jugador. «No os debo nada, mi éxito es ante todo gracias a Dios, a mí, a mis familiares y a los que creyeron en mí, los demás sólo erais piedras en mis zapatos», añadió.

La prensa pide su expulsión

Para varios medios alemanes, la multa impuesta por el Bayern no es suficiente ante la gravedad de los insultos del jugador. «El club debe suspender a Ribéry», reclama en su portada digital del domingo el 'Bild'. «Ribéry no debe volver a jugar un partido con el Bayern», coincide en su editorial 'T-Online'. «Si los dirigentes se aferran a los valores del club, sólo quedaría una posibilidad», añadió este medio en referencia a la posibilidad de expulsar a un jugador que acaba contrato a final de temporada.

No es la primera polémica que protagoniza el talentoso delantero francés en las últimas semanas. A mediados de noviembre insultó y agredió físicamente al comentarista del canal beIN Sports y exfutbolista Patrick Guillou, a quien reprochaba unos comentarios críticos. El club le obligó entonces a publicar un vídeo de disculpas.

Franck Ribéry se encuentra actualmente en Catar con el Bayern de Múnich para la habitual concentración de principios de año. La liga alemana está de parón hasta el 19 de enero.