Sergio Ramos, el goleador de Luis Enrique

Buen estreno en nuestro camino a la #Euro2020.

Gracias por el ambientazo, Mestalla.

Y otro más... ¡a la cazuela, Antonín 🍳!

Dedicatoria de cumple para mi amor, @PilarRubio_.

A good start on the road to the #Euro2020.

And... another one for the team, Antonín 🍳!#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/0qghh9HvLX