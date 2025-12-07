Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las jugadoras de España celebran uno de los cinco goles. FEF
Fútbol Sala | Mundial

España se cuelga el bronce tras derrotar a Argentina

Los goles de Ale de Paz, Antía Pérez, Irene Córdoba -máxima goleadora del torneo con siete tantos- y dos de Laura Córdoba dieron el triunfo a La Roja

Javier Varela

Javier Varela

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:04

Comenta

España cerró el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia colgándose el bronce tras derrotar a Argentina (1-5). Una medalla que sabe ... a mucho por ser la primera en su estreno en una cita mundialista y porque se tuvo que sufrir para conseguirla, a pesar de lo que dice el marcador final. Las jugadoras de Clàudia Pons tuvieron que apretar los dientes hasta los últimos minutos para ganar el partido después de ir mandando desde muy temprano.

