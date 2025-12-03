Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Erling Haaland celebra su gol 100 en la Premier League. Afp
Premier League

Erling Haaland, el hombre récord de la Premier

El delantero del City suma 100 goles en 111 partidos y supera a una leyenda como Alan Shearer, que llegó a la centena en 124 encuentros

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:16

Erling Haaland sigue derribando muros y récords en la Premier League. El delantero noruego del Manchester City volvió a sacudir los cimientos de la liga ... inglesa con una marca que parecía reservada para la mitología del fútbol inglés: 100 goles en apenas 111 partidos (a un ritmo de 0,9 goles por encuentro). Con esta cifra, el delantero no solo pulveriza registros, sino que deja atrás a una leyenda del fútbol inglés como Alan Shearer, quien necesitó 124 encuentros para alcanzar el mismo hito en los años 90.

