La emotiva despedida del hijo de Reyes a su padre en Instagram Instagram El joven recuerda así la figura de su padres y agradece los mensajes de cariño que está recibiendo en las últimas horas IDEAL Domingo, 2 junio 2019, 16:15

El fallecimiento de José Antonio Reyes este sábado en un brutal accidente de tráfico en el que el vehículo del futbolista terminó calcinado ha generado multitud de mensajes de condolencias a través de las redes sociales de numerosas personalidades del mundo del deporte y también de la política y la sociedad.

Una de las más especiales ha sido la de su hijo, Jose, que en Instagram ha compartido un emotivo mensaje recordando la figura de su padres y agradeciendo los mensajes de cariño que está recibiendo en las últimas horas.

«Este es el último momento que hemos pasado juntos, papá...Ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mí», escribía el menor, fruto del primer matrimonio del futbolista de Utrera.