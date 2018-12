Premier League Emery: «No quiero más dinero, solo buenos futbolistas» Unai Emery, en el banquillo del Arsenal. / EPA El técnico del Arsenal cree que «es imposible que se vuelva a repetir lo de Ferguson o lo de Wenger» RICARDO CASTAÑEDA Madrid Martes, 25 diciembre 2018, 20:40

Unai Emery disfruta de su primera temporada en el banquillo del Arsenal. El técnico vasco tiene quinto al Arsenal en la clasificación tras haberse disputado 18 partidos de la Premier League. Once victorias, cuatro empates y sólo tres derrotas es el bagaje de este arranque de aventura inglesa que califica como positiva en una entrevista a TVE, «La oportunidad competitiva del Arsenal es irrechazable», confiesa, auqnue se deja la puerta abierta de una posible vuelta a la Liga, «pero también me gusta mucho España», porque «el fútbol español tiene una buena salud».

Emery reconoce que ahora lo que busca en un equipo es un buen proyecto deportivo por encima de todo. «No quiero más dinero, solo buenos futbolistas», señala. Además, confiesa que «lo primero que me dijeron es que tenemos que ser más competitivos», en clara alusión a lo sucedido en las temporadas pasadas en el equipo 'gunner', pero no se ve en el banquillo de Anfield tantos años como Arsene Wegner porque «es imposible que se vuelva a repetir lo de Ferguson en el Manchester United o lo de Wenger en el Arsenal».

«Nunca llegas a ser amigo de tus jugadores»

Además, el entrenador del conjunto londinense reconoce que «el respeto al entrenador lleva muchas cosas detrás» y que es clave para mantener las distancias y el respeto con los jugadores. «No hay duda de que marca el camino», asegura justo antes de aclarar que «nunca llegas a ser amigo de tus jugadores» y desvelar que «algún enemigo tengo pero no los cuento».

Por último, confiesa que «en Inglaterra puedes ir a saludar a los aficionados tanto si ganas como si pierdes», una situación muy diferente a la que se vive en una liga como la española. «En España procuraba no ir cuando ganábamos para así cuando perdíamos no tener que ir». Además, reconoce que «el PSG fue una experiencia magnífica», de la que mantiene una «muy buena relación con el presidente» y sobre si es lo mismo entrenar a Neymar o a Mbappe o a otro jugador, Emery no se moja: «No es lo mismo en función de cómo lo contextualices».