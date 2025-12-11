Una emboscada en Polonia contra los hinchas del Rayo acaba con heridos y detenidos

El sueño europeo se tornó en pesadilla para los aficionados del Rayo Vallecano. Esta pasada madrugada los ultras del Jagellonia, rival de este jueves del ... cuadro madrileño en la Conference League, realizaron una emboscada contra dos autobuses de aficionados franjirrojos, que habían viajado a Polonia para vivir el encuentro, con la intención de agredirles. La emboscada, según diferentes medios locales, ha dejado un balance de diez heridos y siete detenidos.

El asalto lo llevaron a cabo cerca de 50 ultras enmascarados, que se abalanzaron sobre dos autobuses en la autopista S8 entre Varsovia y Białystok, cerca de Ostrów Mazowiecka. La policía polaca recibió pasada la medianoche un informe sobre un grupo de personas enmascaradas que circulaban por la carretera S8 en la ciudad de Prosienica.

Los autobuses de la afición del Rayo Vallecano fueron bloqueados por dos coches en mitad de la carretera y por un grupo de varias decenas de individuos encapuchados y armados con porras telescópicas y de madera, entre otras armas. Los ultras polacos habrían obligado a bajarse a los hinchas y los habrían atacado, según informan medios locales. Tras la intervención policial, el grupo de atacantes huyó en diferentes direcciones.

11.12.2025, Jagiellonia Bialystok🇵🇱 - Rayo Vallecano🇪🇸. Yesterday Night, a bus carrying members of Bukaneros (Rayo Vallecano) from Warsaw to Bialystok was attacked by 50 Jagellonia Hooligans, 10 Spanish fans injured heavy ko, click here for more: https://t.co/oSpZ67Yoa2



pic.twitter.com/GIpzthgwz8

Según testigos presenciales, los asaltantes llevaban simbología del Jagiellonia, club al que se enfrenta este jueves el conjunto español. La policía pudo detener a dos vehículos y a siete personas en las inmediaciones, incluida una mujer. El ataque habría dejado un saldo de diez heridos, nueve españoles y un polaco, tres de los cuales estarían en el hospital. Los aficionados del Rayo Vallecano fueron atendidos por personal sanitario en una gasolinera cercana.

No es la primera vez

Sin embargo, este no es el primer incidente que sucede esta temporada en la Conference con el Rayo como protagonista. Hace unos meses en la visita a Vallecas por parte de los ultras del Lech Poznan hubo varios detenidos y altercados por las calles del barrio madrileño entre radicales de ambos equipos.