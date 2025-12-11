Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Emboscada ultra en Polonia contra aficionados del Rayo. R.C
Conference

Una emboscada en Polonia contra los hinchas del Rayo acaba con heridos y detenidos

Los ultras del Jagellonia, rival con el que juegan los madrileños en Conference, interceptaron a los seguidores franjirrojos en mitad de la carretera para bajarles del autubús y agredirles

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:10

Comenta

El sueño europeo se tornó en pesadilla para los aficionados del Rayo Vallecano. Esta pasada madrugada los ultras del Jagellonia, rival de este jueves del ... cuadro madrileño en la Conference League, realizaron una emboscada contra dos autobuses de aficionados franjirrojos, que habían viajado a Polonia para vivir el encuentro, con la intención de agredirles. La emboscada, según diferentes medios locales, ha dejado un balance de diez heridos y siete detenidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  3. 3 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  4. 4 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  5. 5 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  8. 8

    Investigan varios intentos de robo en casas en Armilla
  9. 9 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  10. 10

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa

Publicidad

24.0.520974447Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Una emboscada en Polonia contra los hinchas del Rayo acaba con heridos y detenidos

Una emboscada en Polonia contra los hinchas del Rayo acaba con heridos y detenidos