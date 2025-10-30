La crisis devora al Liverpool a las puertas de recibir al Real Madrid

El Liverpool sigue inmerso en una crisis de enormes proporciones a pocos días de verse las caras con el Real Madrid en la Champions. El ... conjunto dirigido por Arne Slot volvió a caer el miércoles frente al Crystal Palace en la cuarta ronda de la Copa de la Liga (0-3) y sumó de esa forma la sexta derrota en los siete últimos partidos que han disputado los 'reds'. El doblete de Ismaila Sarr en la primera parte encarriló un duelo que sentenció el español Yéremy Pino en la recta final y que deja contra las cuerdas a los de Merseyside. El pulso que librarán el sábado con el Aston Villa en la décima jornada de la Premier League supondrá su última oportunidad para tomar algo de oxígeno antes de recibir a la escuadra que comanda Xabi Alonso el próximo martes en Anfield.

El naufragio frente al Crystal Palace sirvió para refrendar, una vez más, las malas sensaciones que está dejando un equipo que venía de proclamarse campeón de la Premier League el curso pasado y que rompió la banca durante el mercado veraniego con el fin de apuntalar una plantilla que fuese capaz de aspirar a todos los títulos, pero que no consigue encajar sus rutilantes piezas de forma que el fútbol y los resultados fluyan como desearían en las filas 'reds'.

Ya no es solo que Florian Wirtz, por el que desembolsó 125 millones de euros después de que el renano se revelase como el mejor centrocampista de la Bundesliga; Hugo Ekitiké, al que reclutó a cambio de 95 millones de euros después de que el delantero francés anotase 22 goles durante su segunda campaña en el Eintracht de Fráncfort; ni, sobre todo, Alexander Isak, que solo ha registrado una diana en ocho partidos con el Liverpool tras protagonizar un traspaso de última hora valorado en 145 millones de euros que le convirtió en el futbolista más caro en la historia de la Premier, no hayan logrado darle el impulso esperado a las huestes de Arne Slot, sino que se ha producido una involución dentro de un proyecto que se tambalea en medio del desconcierto de una de las hinchadas que características del Viejo Continente.

«No es solo la defensa, no es solo el centro del campo, es todo ahora mismo. Tienen que demostrar carácter. Les esperan partidos muy difíciles», valoró al término del encuentro contra el Crystal Palace Jamie Redknapp, antiguo mediocampista que militó durante once años en el Liverpool y que hoy ejerce como analista televisivo. El inglés fustigó a Slot por los diez cambios en el once que dispuso frente a las Águilas respecto al que había empleado en el anterior pleito liguero contra el Brentford, dando paso a futbolistas menos habituales como el portero Freddie Woodman, el lateral Calvin Ramsay o el joven mediocentro Trey Nyoni. «No he dicho esto muy a menudo sobre Arne Slot, porque creo que ha estado sensacional, pero hoy fue un gran error. No me digan que ese equipo jamás iba a ser capaz de vencer a un Crystal Palace tan fuerte», abundó Redknapp. Alexis Mac Allister y Milos Kerkez fueron los únicos titulares habituales a los que Slot recurrió para un choque que deja muy tocado al preparador neerlandés.

Slot, en el disparadero

Pese al enorme crédito que se ganó durante su primera campaña en Anfield, en la que devolvió al Liverpool a lo más alto de la Premier League y completó una espectacular fase de liga en la Champions que quedó en el olvido después de que su equipo cayese eliminado en octavos a manos del PSG, el ex del Feyenoord está siendo objeto de furibundas críticas por parte de la prensa inglesa, que le reprocha su ausencia de soluciones ante el marasmo al que se está enfrentando un Liverpool que comenzó la temporada como un tiro sumando quince puntos en las cinco primeras jornadas del campeonato doméstico tras perder por penaltis la final de la Community Shield ante el Crystal Palace, pero que entró en barrena a raíz de la derrota que sufrió frente a esa misma escuadra en la sexta jornada de la Premier League y que desde entonces no levanta cabeza.

Séptimo clasificado a siete puntos del liderato que ostenta el Arsenal, el Liverpool, que está haciendo gala de una alarmante fragilidad defensiva con 24 goles encajados en los 15 partidos que ha disputado entre todas las competiciones, ha sucumbido de forma consecutiva frente a Crystal Palace, Chelsea, Manchester United y Brentford en la Premier y también vio cómo le superaba el Galatasaray en la segunda jornada de la Champions dentro de una espeluznante racha que solo consiguió romper con la goleada que obtuvo en la casa del Eintracht de Fráncfort.

Ese 1-5 cosechado en el Deutsche Bank Park el pasado miércoles ha sido el único rayo de luz que ha visto en más de un mes un bloque que está siendo incapaz de responder a las enormes expectativas que había generado y que se la jugará a vida o muerte la próxima semana con la visita del Real Madrid a Anfield y el desplazamiento de los 'reds' a la guarida del Manchester City.