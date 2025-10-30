Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La derrota frente al Crystal Palace en la Copa de la Liga agravó la crisis del Liverpool. EP
Fútbol internacional

La crisis devora al Liverpool a las puertas de recibir al Real Madrid

Los 'reds' suman seis derrotas en sus siete partidos más recientes, la última de ellas a manos de un Crystal Palace que les eliminó el miércoles de la Copa de la Liga

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 15:42

Comenta

El Liverpool sigue inmerso en una crisis de enormes proporciones a pocos días de verse las caras con el Real Madrid en la Champions. El ... conjunto dirigido por Arne Slot volvió a caer el miércoles frente al Crystal Palace en la cuarta ronda de la Copa de la Liga (0-3) y sumó de esa forma la sexta derrota en los siete últimos partidos que han disputado los 'reds'. El doblete de Ismaila Sarr en la primera parte encarriló un duelo que sentenció el español Yéremy Pino en la recta final y que deja contra las cuerdas a los de Merseyside. El pulso que librarán el sábado con el Aston Villa en la décima jornada de la Premier League supondrá su última oportunidad para tomar algo de oxígeno antes de recibir a la escuadra que comanda Xabi Alonso el próximo martes en Anfield.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  2. 2 Los padres de la estudiante de la UGR fallecida se personan en la investigación judicial
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  5. 5 Tomás Olivo, dueño de doce centros comerciales y un icónico edificio en el Centro de Granada
  6. 6 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  7. 7 Los municipios granadinos en los que se sintió el terremoto de magnitud 4.2
  8. 8 Un terremoto de magnitud 4,2 y epicentro en el Mar de Alborán se deja sentir en Granada y Almería
  9. 9

    La Universidad de Granada vende su solar del Camino de Ronda por 1,5 millones de euros
  10. 10 Gran obra en la Circunvalación de Granada: un nuevo carril, otra glorieta, ramales y adiós a una salida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La crisis devora al Liverpool a las puertas de recibir al Real Madrid

La crisis devora al Liverpool a las puertas de recibir al Real Madrid