Premier League Crecen los rumores sobre Zidane y Mourinho se enfada José Mourinho en la rueda de prensa previa al choque de Champions ante el Valencia / EFE El portugués cada vez se siente más incómodo con las insinuaciones de que el francés pueda ser quien le sustituya como entrenador del Manchester United MELISA CABALEIRO Madrid Lunes, 1 octubre 2018, 18:06

Los malos resultados del Manchester United y la polémica en torno a Pogba continúan perjudicando la imagen del portugués, que cada vez parece más fuera de un club que se encuentra a la deriva. En Liga: tres victorias, un empate y tres derrotas que le colocan en 10º posición, con 10 puntos y a 9 del liderato, cuando apenas han transcurrido siete jornadas desde que comenzara la competición. El peor inicio de la Premier League, superando el récord de David Moyes en la temporada 2013/14.

Cuando todavía coleaba la dura derrota ante el Derby County de 2º división en los penaltis, que eliminó a los 'red devils' de la Capital One Cup en tercera ronda, ahora se suma la derrota del sábado pasado ante el West Ham por 3-1 y la guerra incesante entre el portugués y el francés Pogba. El reciente campeón del mundo vio desde la grada entre risas la eliminación de su equipo en copa, unas imágenes que no gustaron nada a un Mourinho, que retiró la capitanía al francés, que había lucido el brazalete en tres ocasiones hasta la fecha.

Tanto es el descontento, que algunos fans han pedido el despido del portugués y desde los periódicos ingleses le ponen fecha a su marcha. Pero claro, si se marcha Mourinho, haría falta un entrenador de calidad, con disciplina y buena mano para manejar al grupo. Y el mejor posicionado para la difícil tarea parece ser Zinedine Zidane. A pesar de la inicial negativa del francés a entrenar a ningún club, el ganador de tres Champions consecutivas con el Real Madrid, podría ser el mejor candidato para un herido Manchester United. «No voy a entrenar en otro equipo. No busco otro equipo», fueron las palabras de Zidane el día que anunció su voluntaria retirada del club blanco. Sin embargo, hace apenas unos días cambió su discurso públicamente y manifestó otra idea completamente distinta de la que expresó aquel 31 de mayo. «Seguramente dentro de poco voy a volver a entrenar porque es lo que me gusta y lo que he hecho toda mi vida», afirmó el francés.

Esta situación trae de cabeza a un Mourinho que cuando le preguntaron -en la previa a su choque de Champions frente al Valencia- por su actual situación en el club, se mostró a la defensiva. «¿Cree que si los resultados siguen así va a perder su puesto?» fue la pregunta del periodista al portugués que se mantuvo contundente y contestó con un seco «no creo». Sin embargo, aumentó el tono agresivo de su respuesta cuando se le cuestionó por Zidane y por la posibilidad de que el francés le hubiera llamado en privado para connfirmarle que no desea su puesto. «pregunta al que lo ha escrito», dijo Mourinho.

Tampoco quiso desvelar si había hablado con Ed Woodward, el director general del club. «Es un asunto privado, no contesto a esto», indicó el preparador. El silencio fue la respuesta al ser cuestionado sobre si esta situación es la más dificil a la que se ha enfrentado como entrenador, aunque no se calló cuando le preguntaron si sentía que había fracasado. «Yo puedo decir que los grandes éxitos del Atlético de Madrid del año pasado son mis éxitos de dos años atrás», respondió el portugués comparando así los éxitos en Europa del club rojiblanco con los del United durante la temporada 2016/17.