Solari: «Estoy muy contento por Isco, por Asensio, por Vinícius...»

Santiago Solari da indicaciones durante el partido ante el Melilla. El entrenador del Real Madrid alaba la actuación de sus futbolistas en la goleada ante el Melilla. Madrid, Jueves, 6 diciembre 2018

Santiago Solari firmó ante el Melilla su séptima victoria en ocho partidos al frente del Real Madrid. El 6-1 que le endosaron los blancos al equipo de la ciudad autónoma en el Santiago Bernabéu dejó una grata sensación al argentino, que ensalzó la labor de todo el conjunto y destacó tanto la actuación de los canteranos como la de Isco y Marco Asensio, dos futbolistas que han perdido bajo su batuta la condición de titulares de que gozaban con Julen Lopetegui y que se redimieron con sendos dobletes en el coliseo blanco. «Muy contento por el trabajo de todos los jugadores, el compromiso y la solidez. Contento por los goles de Asensio, de Isco, de Javi Sánchez, de Vinícius», dijo en rueda de prensa el rosarino tras una jornada «casi redonda».

Alabó Solari la actitud y el juego de su equipo frente a un «equipo fuerte de la Segunda B que no regala nada». El Melilla comanda el Grupo IV de la tercera categoría del fútbol español con apenas diez goles encajados en quince jornadas. Pese a ello los blancos le hicieron cuatro en el Estadio Municipal Álvarez Claro y seis en el Santiago Bernabéu. Un registro nada desdeñable pese a la abismal diferencia entre ambas escuadras. «Hay que trabajar con mucha intensidad, con mucha energía, con solidez pero también con alegría como están haciendo», destacó sobre sus pupilos el argentino, que hizo debutar a Fran García y a Fidalgo en la segunda parte tras apostar de inicio por otro canterano cuyo ascenso al primer equipo corrió parejo al del preparador, Javi Sánchez. «Es una alegría enorme. Javi ha hecho prácticamente todas las divisiones aquí. Fidalgo es un referente para todos los canteranos. Tengo debilidad por él, no sólo como jugador sino como persona. Fran García es un lateral izquierdo de mucho futuro. Es un sueño para ellos tres pero es un comienzo. Lo más importante es lo que sigue. Ojalá tengan largas y fructíferas carreras», remarcó sobre los jóvenes valores de La Fábrica que brillaron frente al Melilla.

¿Qué lecciones para el futuro saca del choque?, le preguntaron a Solari. «Nos aporta que nos deja ver que hay muchos jugadores que están bien y comprometidos. Han hecho un partido sólido y con alegría en ataque. El Melilla va líder en su grupo de Segunda B, que es una competición muy complicada», apuntó el preparador, que se mostró «contento por el grupo y por cada uno de los que participaron hoy».

Una satisfacción de la que hizo extensible a Isco, situado en el epicentro del huracán desde la llegada del argentino, con el que no había sido titular hasta este jueves. «Estoy muy contento por él. Por esos goles. Me dio mucha pena que se fuera la primera que pinchó, que hubiera sido un golazo. Trabajamos a tope para que todos están comprometidos. Feliz por él, por Asensio y también por Vinícius. Contento por cada uno de ellos y por todos en general», valoró.

«A todos les da para ser titular»

Del encuentro con el Melilla salió también fortalecido Marco Asensiom que al igual que Isco rubricó un doblete y entregó además una asistencia para que Javi Sánchez firmase su prime gol con el Real Madrid. ¿Le da su actuación al balear para volver a ser titular? «A todos les da para ser titular, si no no estarían aquí. Después tienen que jugar once y una parte de mi trabajo es elegir. Contento por todos, desde Keylor a Mariano ques es el único punto de la tarde negativo. Se ha tenido que retirar antes y esperemos que no tenga nada grave», dijo aludiendo al percance que sufrió el delantero en la recta final del duelo con el Melilla.

Subrayó por último Solari que no piensa aún en el Mundial de Clubes, la gran cita marcada en el calendario del Real Madrid para este mes de diciembre. «No hay tiempo de pensar en ello. No sabemos ni siquiera quiénes son los que accederán a ese torneo. Ponemos el foco en lo más inmediato. El Mundial todavía nos queda bastante lejos, está el Huesca, el partido contra el CSKA y luego el Rayo. Son dos partidos de Liga muy importantes para nosotros y el del grupo de Champions que hay que cerrarlo bien», atajó.