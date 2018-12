Copa del Rey Solari: «¿Isco? No existen jugadores indiscutibles» Santiago Solari, técnico del Real Madrid. / Efe El entrenador del Real Madrid insiste en que tiene una «plantilla de 24 jugadores» y que «lo más importante es cómo le vaya al grupo» JAVIER VARELA Madrid Miércoles, 5 diciembre 2018, 13:29

Santiago Solari afronta el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con la tranquilidad del 0-4 conseguido en el partido de ida. «El marcador fue muy bueno porque hicimos un gran partido, con intensidad, ante un equipo que juega muy bien. Esa división está muy subestimada«, señaló para destacar a su rival de este jueves.

«Hay partidos más propicios para los menos habituales», desveló para dejar claro que ante el Melilla habrá muchas novedades son respecto al equipo que viene jugando en los últimos partidos. Muchos de esos jugadores serán canteranos porque «es muy importante para el club». «Estuve seis años trabajando en la formación y es un trabajo incomprendido, que se ve en el largo plazo y no en los resultados inmediatos», destacó el técnico argentino. «Hay 11 jugadores que han pasado por las inferiores y hay 90 jugadores en Primera y Segunda que pasaron por la cantera del Madrid, y otros 60 en el resto del Mundo. Eso son 150 futbolistas formados aquí», señaló para destacar el trabajo que se lleva a cabo en la fábrica blanca.

El que no es canterano ni se formó en la casa blanca es Isco, que volvió a ser protagonista de la previa del partido. Aunque no desveló si será titular ante el Melilla, Solari insistió en la misma idea que ha repetido desde que llegó al banquillo del Real Madrid: «Hay 24 jugadores en el equipo, todos trabajan con ganas e ilusión. No creo en jugadores indiscutibles. Además, aseguró que «todos han de trabajar al máximo, hay momentos de forma diferentes, lesiones...». «En el fútbol existen jugadores con rendimiento bueno y lo hacen constante y por eso son 10 ó 12 años titular. Pero ninguno ha jugado eternamente porque se llame X, Maradona ahora es entrenador y Pelé está con la FIFA», consideró.

Al ser preguntado por la foto que subió Isco a las redes sociales en la que se preguntaba si estaba gordo, Solari no quiso comentarlo con un rotundo «no tengo redes sociales». Además, insistió en la misma idea al aparecer de nuevo sobre la mesa el nombre del centrocampista malagueño: «Para mí no hay jugadores indiscutibles, hay jugadores de gran rendimiento que juegan durante muchos años, no existe el que es titular siempre». Otro de los jugadores que ha lamentado pasar a la suplencia es Keylor Navas, que con la llegada de Courtois ha perdido la titularidad. «Necesitamos que todos estén bien. Lo más importante es que cómo le vaya al grupo. Y eso siempre es la suma de cada uno«, señaló el argentino.

Solari, que no desveló si Isco será titular ante el Melilla, recordó que «el equipo son 24 jugadores» e insistió en que «siempre se pone el foco en el que no juega. Cuando entran unos, se quedan fuera otros», dijo para justificar que sólo pueden jugar once jugadores y que no caben todos los miembros de la plantilla.

Por otra parte, el técnico del Real Madrid quiso destacar el año completado por Luka Modric y que le ha servido para ganar el Balón del Oro. «Es el año de Luka, el foco ha de estar en él», señaló. «Le ha dado todo al Madrid y a su selección y le llega en su madurez. A su edad es más bonito recibir ese premio porque es un premio a su trayectoria», añadió.

Por último, cuestionado por posibles refuerzos en el mercado invernal, Solari no dio pistas: «No está dentro de mi esfera de competencia».