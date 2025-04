El Simeone más solo y a la defensiva

Ignacio Tylko Madrid Martes, 1 de abril 2025, 13:22 | Actualizado 13:32h. Comenta Compartir

Desde la polémica eliminación en octavos de la Champions ante el eterno rival, el Cholo Simeone no parece el mismo. Primero, aprovechó al parón liguero por los partidos de las selecciones para viajar a Argentina y recuperar «energía» con su familia. Luego, espetó que la responsabilidad de esa caída tan dolorosa en Europa fueron Marciniak, el árbitro polaco, y la UEFA. Y en la previa de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante el Barcelona, tras el espectacular 4-4 de Montjuic, trató de aparcar ese choque ante el Real Madrid, pero se mostró muy a la defensiva.

Difícil interpretarle al técnico colchonero, pero quizá esté más molesto aún porque siente que hasta el club como institución le ha dejado muy solo en esta cruzada por ese penalti anulado a Julián Álvarez por un doble toque tan pequeño que, según expertos en reglamento, el balón nunca llegó a ponerse en juego al no desplazarse claramente y, por consiguiente, la acción debió repetirse.

¿Cómo se encuentra tras su marcha a Argentina?, se le interpeló en la conferencia de prensa. «Yo hablaba de mis sentimientos. El equipo está haciendo una temporada muy buena. Ojalá terminar de la mejor manera sin salirnos del partido a partido», contestó de manera escueta. ¿Por qué crees que cuando te refieres a la eliminación de Champions molesta?, le cuestionaron. «Barcelona...», respondió esta vez, como si tratase de pasar página y centrarse de nuevo en lo que toca.

¿Es una final frente al Barcelona?: «Vamos a dividir las cosas. La gente hasta hoy se ha comportado increíblemente, con el estadio lleno, cantando todos los partidos. La fuerza del estadio nos ayuda a tener grandes resultados, pero mañana no es una final, es una semifinal. Hay que enfrentarla como está. El partido de ida fue disputado, intenso. El rival tiene una valentía muy buena. Tendremos que llevar el partido donde le podemos hacer daño».

¿Cómo se gestiona el miedo al fracaso? «Bueno, fracaso es una palabra amplia. El que no lo intenta, fracasa, el que lo intenta, no fracasa. La temporada está siendo muy buena, igual no lo escuchaste. El destino del partido a partido dictará si la temporada es muy buena, extraordinaria o regular», zanjó el Cholo.

Como el primer día en Málaga

Después del reciente 2-4 liguero ante los culés, que reconoció le dolió porque los colchoneros disponían de dos goles de ventaja a falta de 20 minutos, obligado tratar de conocer si Simeone considera que tiene que cambiar algo. «¿Para mañana? Tenemos que seguir como hemos trabajado siempre. Pensando de la misma manera que llegamos el primer día a jugar con el Málaga. No cambiaré».

¿Cuál es el camino a seguir entonces?: «Atravesaremos momentos diferentes. Ellos tendrán una posesión alta. Repetiremos los partidos que se fueron mostrando. No creo que haya muchos cambios ni en ellos ni en nosotros. Cada uno intentará llevarlo para donde puede rendir mejor».

¿Cómo gestionar los goles en los últimos minutos? «No me parece extraño. El rival juega con la misma intensidad todo el partido. Ocasiones van a tener, juegan fluido, valiente. Nosotros tenemos que tratar de aislarlos de ese potencial que todos vemos».

Más allá de avanzar que su compatriota Musso seguirá de portero titular en la Copa, pese a su discutida actuación en la ida y el enorme peso de Oblak, Simeone no quiso dar pistas sobre un once en el que no se adivinan muchos cambios. Insistió en que tanto Azpilicueta como Reinildo y Galán pueden actuar como titulares en el lateral izquierdo y alabó a Lewandowski al cuestionarle comó se le puede vigilar. «Primero, felicitarlo. Sus números son increíbles. Admiro su perseverancia. Es un jugador para admirar y para los nueves, mirarlo y aprender».

Se refirió también el Cholo a las alternativas en el centro del campo, con Koke ya recuperado de su lesión muscular. «Tenemos buenas posibilidades con distintas características. Gallagher juega más donde Rodrigo (De Paul) con una intensidad más alta aunque con más talento Rodrigo. Entre Barrios y Koke pasa lo mismo, Barrios tiene más intensidad y Koke una capacidad para leer el juego... Posiblemente, el mejor que tenemos».

¿A qué se debe el momento mal momento de Griezmann? «Durante la temporada, cada persona tiene distintos momentos que atravesar. Cuando nos acostumbran a tanto talento, tanto gol y eso no aparece, aparece la necesidad de que vuelva. Espero y quiero que mañana aparezca».