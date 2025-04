Flick: «Hoy pueden celebrar, mañana es otra cosa»

Daniel Panero Domingo, 27 de abril 2025, 02:06 Comenta Compartir

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación tras la consecución de la Copa del Rey en La Cartuja ante el Real Madrid y se mostró muy feliz. Es su segundo título como azulgrana y aprovechó para sacar pecho por su equipo. «Es una final entre dos equipos increíbles. Lo hemos luchado hasta el final. Mucho respeto y estoy impresionado por lo que están haciendo estos chicos, afirmó.

El técnico alemán habló también sobre la celebración que le espera a los suyos a tan solo cuatro días de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Inter de Milán. «Hoy pueden hacer una fiesta, pero mañana ya será otra cosa. Debo agradecer al equipo porque han jugado de forma increíble, siempre quieren marcar goles y nunca se rinden. Es increíble», señaló.

Por último, Flick habló de la receta que ha implementado en el Barcelona para convertir un equipo a la deriva en uno campeón. «Estoy aquí para crear un ambiente bueno en el club y en el vestuario, para que los jugadores disfruten y puedan jugar al máximo nivel. Para mí eso es muy importante. Es importante que los jugadores vean que creo en ellos y que vamos a ir juntos hasta el final de temporada. La mentalidad de los futbolistas es fantástica, es genial verlo desde fuera», concluyó.

Ferran Torres, pletórico

Uno de los jugadores que más brilló sobre el césped de La Cartuja fue Ferran Torres. El delantero de Foios culminó la Copa del Rey como máximo goleador con seis dianas y se mostró satisfecho con su actuación. «Era buena hora para darle una alegría a los aficionados y a nosotros para afrontar lo que viene. Hay que celebrarlo pero sin pasarse, que vienen las semifinales de Champions», afirmó, antes de reconocer que tiene más valor el título al ser contra el eterno rival. «Hemos demostrado que somos un equipazo y que no nos rendimos. Sabe mejor cuando el rival es el Madrid y es tan exigente«, aseguró.

Cubarsí, agradecido

La final de Copa sirvió también para encumbrar a un central de apenas 18 años que jugó en los dos perfiles de la zaga y que fue clave para el triunfo azulgrana. Cubarsí destacó y no podía estar más feliz. «Es algo que no puedo describir. Un grupo joven que lo ha dado todo. Creo que hemos hecho un gran partido. Hasta el último momento hemos luchado. Quiero dar las gracias a la afición, todo esto es por ellos», afirmó

El recado de Lamine Yamal

«Este año no pueden con nosotros», afirmó Lamine Yamal en palabras a Barça One tras el partido. El futbolista azulgrana, autor de dos asistencias en la final, demostró la confianza que tiene en sí mismo y también en un equipo que apunta al triplete. «Hablando con Ronald en el hotel se lo dije. Si nos marcan un gol o dos no pasa nada. Estamos muy contentos y Visca Barça», afirmó.