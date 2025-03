Estrada Fernández: «El error existe y no solo para el árbitro»

IRAITZ VÁZQUEZ Viernes, 2 de abril 2021, 18:42 | Actualizado 21:08h. Comenta Compartir

No suele ser una imagen habitual que el árbitro de una final comparezca antes de una final es noticia. Xavier Estrada Fernández, el colegiado que mañana dirigirá la final de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad ha mostrado sus impresiones ante los medios un día antes de que el balón eche a rodar en La Cartuja. «Tanto los árbitros como los jugadores tendremos que saber manejar todos los tempos del partido».

Será la primera final que arbitre una final el colegiado adscrito al Colegio Catalán. «Es la primera final, no sé lo que conlleva, lo vamos a vivir mañana». También ha puesto en valor que «tenemos que mantener nuestro trabajo».

Estrada Fernández también se ha referido a la falta de público mañana en las gradas de La Cartuja: «Obviamente quien es árbitro lo que quiere y necesita es que haya afcionados de los equipos porque una final es un día festivo. Los árbitros necesitamos ese ambiente cálido del grada. De lo que se trata es de que mañana sea un bonito partido».

Mañana será el debut de Estrada Fernández en una final. «Desgraciadamente desde que soy árbitro internacional, no había tenido la oportunidad de estar designado para una final de Copa. Espero que dentro de un tiempo no lejano no se pregunte la procedencia del árbitro y no se ponga en duda la honorabilidad. Sabéis que el error existe pero no sólo para el árbitro».

Estrada Fernández también se ha mostrado a favor de una herramienta como el VAR. «Es una fantástica herramienta. Se trata de un equipo comprometido en el terreno de juego y en el VOR para tomar la mejor decisión».

Para el colegiado el de mañana será un día especial. Y es que lleva un año soñando con pitar la final. «La designación ha sido días atrás. Pero en el momento en el que dos clubes como Real Sociedad y Athletic se clasificaron, en mi cabeza ya lo estaba viviendo. Estoy hablando de hace más de un año. Hasta me emociono. Nos morimos de ganas de hacerlo de la mejor manera posible».

Guadalupe Porras, la primera colegiada en una final La árbitra Guadalupe Porras Ayuso, que este sábado ejercerá como asistente en la final de Copa del Rey, se ha mostrado convencida de que «llegará el día en el que deje de ser noticia» actuaciones como la suya y ha mostrado sus «sensaciones muy buenas» de cara al duelo entre Athletic Club y Real Sociedad. «Espero que llegue ese día en el que no nos paremos a mirar quién está en la banda y lo juzguemos solo por lo que hace. Yo trabajo de la misma manera que mis compañeros y estoy aquí por hacer lo mismo sin distinción de sexo. Llegará el día en el que esto deje ser noticia», vaticinó la árbitra. Además, Porras dijo tener «sensaciones muy buenas» de cara a la final. «A todo el mundo le gusta llegar a esta clase de partidos. Solo espero que mañana sigan saliendo las cosas como las venimos haciendo hasta ahora y va a ser un día muy especial», reconoció la exmilitar. «Todos esos años que estuve como militar me sirvieron para adquirir muchos valores que hoy en día tengo. Esa etapa me aportó muchísimo como el valor de la disciplina», rememoró.