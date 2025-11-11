Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Segunda ronda

Antoniano y Torrent, favorecidos por la fortuna copera

Sevillanos y valencianos, de Segunda Federación, recibirán a dos grandes con pedrigí europeo como el Villarreal y el Betis

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:54

Comenta

La Copa del Rey, la competición de la ilusión para los más modestos, ya conoce su hoja de ruta para la segunda ronda de la ... competición. Todavía sin la presencia del Real Madrid, el Barça, el Atlético y el Athletic, los cuatro equipos que disputarán en enero la Supercopa de España en Arabia Saudí, la segunda ronda del torneo del KO ya tiene emparejamientos, con los modestos Antoniano y Torrent como favorecidos por la fortuna.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

