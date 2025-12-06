Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jugadores del Aston Villa celebran el tanto de Buendía. Efe
Fútbol internacional

El Aston Villa gana al Arsenal y pone picante a la Premier

Unai Emery se impuso a Mikel Arteta en el duelo de entrenadores españoles gracias a un gol de Buendía en el minuto 95 (2-1)

Cristián Ramón Cobos

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:37

La Premier está al rojo vivo. El Aston Villa de Unai Emery firmó un triunfo agónico ante el Arsenal de Mikel Arteta en el duelo ... de entrenadores españoles, gracias a un tanto en el minuto 95 del argentino Emiliano Buendía. Con esta victoria, el conjunto de Birmingham se coloca segundo en la tabla a la espera del partido del Manchester City, a tres puntos del equipo londinense que seguirá líder, pero que ha perdido la gran renta de ventaja que tenía.

