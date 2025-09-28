El Arsenal recupera la segunda plaza de la Premier tras remontar al Newcastle

David Hernández Madrid Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

El Arsenal se llevó este domingo los tres puntos del complicado campo del Newcastle tras anotar el gol de la victoria en el descuento. Un testarazo de Gabriel Magalhaes a la salida de un córner devolvió a los 'gunners' a la segunda plaza de una Premier League muy disputada, recortando distancias al Liverpool, que tropezó en su visita al campo del Crystal Palace. Esta fórmula de anotar en los compases finales ofrece muchos puntos al cuadro de Mikel Arteta, que ya rescató uno de esta manera contra el Manchester City la jornada anterior.

El Arsenal, sin completar un gran partido, demostró por qué es el claro favorito a disputarle el campeonato al Liverpool. En una liga donde la regularidad marca la diferencia más que en ningún otro país, debido a la alta competitividad, el equipo dirigido por Mikel Arteta tuvo la personalidad suficiente para sobreponerse a pesar de ir gran parte del encuentro por debajo en el marcador. El Newcastle golpeó primero con un tanto de su delantero estrella, Nick Woltemade, que poco a poco se va asentando en las urracas y en la Premier. El que sigue sin adaptarse aún es Viktor Gyokeres, que no tiene la fortuna con el gol que sí tenía en Portugal.

Tuvo que ser Mikel Merino, quien partió desde el banquillo, el encargado de empatar la contienda en el minuto 85 para avivar las esperanzas de los londinenses. El futbolista español mantiene unas cifras goleadoras muy buenas y tiene la capacidad de anotar en el momento de mayor necesidad de su equipo. Martin Odegaard regresó de lesión y puso el saque de esquina que asistió al gol de Gabriel. En acciones aisladas, los grandes centrocampistas del Arsenal son capaces de marcar la diferencia para cubrir la falta de puntería, especialmente en días en los que sus delanteros no están brillantes.

Esta victoria tranquiliza a Arteta, que ahora se puede centrar en su partido de Champions contra el Olympiacos de Mendilibar el miércoles. Además, el Liverpool jugará las siguientes dos jornadas contra Chelsea y Manchester United, por lo que el Arsenal deberá mantener su regularidad en Inglaterra para pelear la primera plaza. Por su parte, el Newcastle tratará de superar el bache en el que se encuentra en ambas competiciones. La visita europea al campo del Union Saint-Gilloise, que está en una forma excelente, será el próximo compromiso de las urracas, antes de recibir al Forest para tratar de huir de la zona baja de la clasificación.

