Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una acción, durante el Chelsea-Arsenal. EP
Fútbol internacional

El Arsenal se queda a medias en Stamford Bridge

Los de Arteta no pudieron con el Chelsea pese a jugar más de 50 minutos en superioridad numérica y avivan la Premier

Daniel Panero

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:50

Comenta

El Arsenal desaprovechó este domingo una oportunidad de oro para dar un golpe a la Premier League. El conjunto que dirige Mikel Arteta empató a ... uno en Stamford Bridge en un partido en el que dispuso durante más de 50 minutos de superioridad numérica gracias a la expulsión de Moisés Caicedo en la primera mitad. Se adelantaron los locales con un gol de Chalobah, reaccionaron los visitantes con una nueva diana de Mikel Merino, y la remontada no llegó finalmente gracias a un providencial Robert Sánchez. El Arsenal sigue líder, pero el Manchester City recorta distancias y ya esta a solo cinco puntos de la cabeza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mueren dos jóvenes de 21 y 17 años en un accidente en Huétor Santillán
  2. 2 Muere el hombre de 50 años que estaba en la UCI tras ser agredido en una fiesta en Motril
  3. 3 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  4. 4

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  5. 5 Granada reformará por completo otras dos importantes calles del centro de la ciudad
  6. 6 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  7. 7 Ángela abre en pleno centro de Granada la pastelería donde la gente «viene y repite porque es un paraíso»
  8. 8 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  9. 9 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  10. 10 Aviso de los meteorólogos por frío polar y más tormentas en Granada: hay opciones de nieve

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Arsenal se queda a medias en Stamford Bridge

El Arsenal se queda a medias en Stamford Bridge