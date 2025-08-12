Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marcus Rashford, nuevo jugador del Barcelona. efe
LaLiga

Rashford y Alexander-Arnold se enfrentan a la histórica irregularidad de los ingleses en la Liga

Los flamantes fichajes del Barça y el Real Madrid recogen un legado con más sombras que luces en un fútbol español de difícil adaptación para sus compatriotas

David Hernández

Madrid

Martes, 12 de agosto 2025, 11:49

El fútbol nació en Inglaterra, pero no es muy habitual ver a jugadores de ese país en España, y mucho menos aún triunfando. A pesar ... de que la Liga española es una de las más importantes del mundo, hoy solo cuenta con cuatro jugadores ingleses: Connor Gallagher, Jude Bellingham y los nuevos de este año, Alexander-Arnold y Marcus Rashford. La situación de todos ellos no es sencilla, ya que tendrán mucha competencia en los tres grandes de España salvo en el caso de Bellingham, quien tiene afianzado su cartel de estrella aunque ahora esté convaleciente de una operación en el hombro. En el caso del centrocampista colchonero, no se descarta incluso un traspaso en el tramo final del mercado, ya que el rendimiento de Gallagher no termina de convencer al Cholo Simeone.

