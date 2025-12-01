Reválida para una España tocada en el orgullo

La resolución de la final de la Liga de Naciones está plagada de alicientes para España. Por si la consecución de un título oficial y ... la entidad de un rival como Alemania no fuesen suficiente motivación, el combinado dirigido por Sonia Bermúdez se ha cargado de razones que espolean a la campeona del mundo en el desafío de retener la corona que logró en 2024.

El primer estímulo del encuentro pasa por el escenario del partido. En el Metropolitano se espera un ambiente excepcional para batir el récord de asistencia a un duelo de la selección española, que data precisamente de la última final de la Liga de Naciones, la que decidió el primer ganador del torneo en febrero del año pasado con 32.657 espectadores en La Cartuja, que asistieron al triunfo de La Roja frente a Francia.

Rodeada de esa estimulante atmósfera, España, tocada en el orgullo después de verse futbolísticamente sometida en Alemania como no se recordaba en los últimos tiempos, tiene el reto de dar un paso adelante y recuperar su sello propio de dominio a través del balón. Imprecisa como nunca en la gestión del esférico, la selección de Sonia Bermúdez padeció la notable verticalidad alemana tras cada pérdida, y se sostuvo gracias a una actuación memorable de Cata Coll, colosal bajo palos para sostener un valiosísimo empate sin goles a tenor de las ocasiones que acumuló el conjunto de Christian Wück.

A todas estas razones para afrontar el partido del Metropolitano como lo que es, una auténtica final, se une la lesión de Aitana Bonmatí. La azulgrana acabó el entrenamiento del domingo por la mañana con molestias, tras un mal apoyo en una acción fortuita, y por la tarde se encontró con muy malas noticias al confirmar el diagnóstico de las pruebas a las que fue sometida que padece una fractura en el peroné izquierdo.

La dolencia, que tiene un período de recuperación de cinco meses, toda vez que la futbolista debe pasar este mismo martes por el quirófano, obligó a la triple ganadora del Balón de Oro a abandonar de forma inmediata la concentración del equipo español en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas para desplazarse a Barcelona. Desde la Ciudad Condal seguirá un partido en el que sus compañeras tienen la firme de intención de arroparla con la conquista de un trofeo que ha cobrado una relevancia especial.

Una incógnita

Sustituir a la mejor jugadora del mundo es el reto al que se enfrentan Sonia Bermúdez y su cuerpo técnico, que hasta ahora han gestionado con acierto las ausencias de Patri Guijarro y Tere Abelleira, las dos futbolistas específicas para la posición de mediocentro a la que, por necesidades del guion, se ha adaptado de forma notable la versátil Laia Aleixandri. Sin Aitana, la gran incógnita para el envite en el Metropolitano se centra en uno de los perfiles interiores, a la que opositan jugadoras menos habituales de características diferentes como las jóvenes Clara Serrajordi, centrocampista pura de un perfil más táctico que ayude en el control de la pelota, o Vicky López, con características más ofensivas.

Con una portería y una defensa inamovibles, además de un centro del campo con solo una duda, el tridente de ataque es la línea con más opciones de cambio, toda vez que al planteamiento en Alemania, con Claudia Pina por la derecha, Esther González como referencia en punta y Mariona en el costado izquierdo, le faltó algo del desborde por la banda que aportan alternativas como Eva Navarro o Athenea del Castillo.

Por su parte, el conjunto alemán, que tan buena imagen dejó en la ida aunque sin el premio del gol, apunta a repetir el once del Fritz-Walter-Stadion.

-Alineaciones probables:

España: Coll, Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Olga Carmona, Serrajordi, Aleixandri, Alexia Putellas, Eva Navarro, Esther González y Mariona.

Alemania: Berger, Gwinn, Minge, Knaak, Kett, Senss, Nüsken, Cerci, Brand, Bühl y Anyomi.

Árbitra: Silvia Gasperotti (Italia).

Estadio: Metropolitano.

Hora y TV: 18:30 h. La 1.